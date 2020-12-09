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Латушко: К режиму Лукашенко можно применить 9 пунктов новой санкционной директивы ЕС

Действия режима Лукашенко подпадают, как минимум, под 9 из 12 категорий, указанных в решении Совета Европейского союза об ограничительных мерах для противодействия серьезным злоупотреблениям и нарушениям прав человека, вступивших в силу с 8 декабря 2020 года.


Об этом говорится в комментарии члена президиума Координационного совета Павла Латушко.

«[Принятые ЕС документы] создают солидную правовую основу для комплексных санкций ЕС в отношении физических и юридических лиц, виновных в масштабных нарушениях прав человека», - говорится в комментарии.

По мнению Латушко, действия беларусских властей подпадают под такие категории, как 1) геноцид; 2) преступления против человечности; 3) пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее его достоинство обращение или наказание; 4) убийства; 5) принудительные исчезновения; 6) произвольные аресты и задержания; а также массовые и систематические нарушения прав: 7) на свободу собраний и ассоциации; 8) на свободу мнения; 9) на свободу религии.

«За рамками претензий к режиму Лукашенко остались преступления, связанные с рабством, торговлей людьми и массовым сексуальным насилием», - добавил Латушко.

Он отметил, что «пособникам нелегитимного режима, грубо нарушающего права человека», следует иметь ввиду, что упрощается процедура включения виновных в санкционные списки. Теперь для этого требуется единогласное решение Совета ЕС по предложению одного государства-члена ЕС или Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Ограничительные меры применяются как к физическим, так и юридическим лицам, которые «оказывают финансовую, техническую или материальную помощь, связанную с совершением преступлений, в том числе путем планирования, указаний, сотрудничества, подготовки, содействия и поощрения таких преступлений», и которые поддерживают иные деловые связи с виновными.

Для лиц, виновных в серьезных нарушениях прав человека, также будут действовать визовые запреты.

«ЕС будет активно использовать новый правовой механизм введения ограничительных мер против Лукашенко и его окружения. Механизм станет эффективным инструментом для поддержки беларуского народа в его ежедневной борьбе за демократию. В ближайшее время мы узнаем о расширении санкционных списков», - убежден Латушко.
АФН
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