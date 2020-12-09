Политолог: Лукашенко, кажется, определился с форматом транзита власти





Власть, кажется, определилась с форматом транзита власти, пишет политолог, координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов.





Лукашенко в Столбцах заявил о том, что Всебелорусскому народному собранию будет придан конституционный статус и оно будет определять главные направления развития страны.





Почему кажется? Потому, что вполне вероятно, что это очередной пробный шар, призванный протестировать реакцию различных аудиторий (как внутренних, так и внешних) и сделать соответствующие выводы и коррективы. Так уже бывало.





Но допустим, что власти остановились на таком варианте. Почему был выбран именно он, хотя раньше речь шла и о партийном строительстве, и о пропорциональных выборах и много еще о чём?





Потому что это самый простой вариант. И он решает много задач одним махом. Создавать устойчивые партии и отлаживать механизм их взаимодействия в рамках управляемой демократии долго и дорого. Партийная политика неминуемо ведёт к большей публичности и постоянным медийным конфликтам, чего власти хотели бы избежать (сохранить, так сказать, демобилизующее существо авторитарной системы). Рост влияния партий создавал бы дополнительные условия для внешнего вмешательства во внутреннюю политику. Это тоже лишнее в нынешней ситуации.









ВНС - это уже существующий институт, тут ничего не надо выдумывать и мудрить. Это такой аналог французских Генеральных штатов, представительный орган, состоящий фактически из всего госактива, партия власти, но деидеологизированная. Поэтому аналогия с КПСС тут не вполне уместная. Если вспоминать советское прошлое, то похожую роль играл Съезд народных депутатов. Он, кстати, тоже имел право принимать и изменять Конституцию.





То есть это ещё и способ уйти от общенационального голосования, которое в условиях нынешней поляризации гарантированно приведёт к ещё одному всплеску уличных протестов.





И в истории, и в современной конституционной практике есть примеры такого устройства с парламентом и надпарламентским представительным органом (Мьянма, Индонезия, Туркменистан, Куба и др). Как правило, оно характерно для стан с неразвитой партийной системой.





В такой конфигурации Лукашенко может возглавить этот орган и формально уйти с поста президента, гарантируя при этом своё решающее влияние на управленческий процесс и сохраняя своё идейное наследие. А дальше, когда ситуация позволит, можно заняться и тонкой настройкой, и партийным строительством. Но пока госуправление не усложняется, а упрощается, или даже архаизируется. Это требует от власти простых решений. Как тот лом, про который я писал перед выборами.