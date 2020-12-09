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В Беларуси за решёткой остаются шесть журналистов

Во вторник стало известно о приговоре журналисту Ивану Куракевичу, который освещал Марш мудрости в понедельник в Минске.


Он пробудет за решёткой 15 суток, сообщает в Telegram БАЖ.

Вместе с Куракевичем задержали журналистку Любовь Луневу. На них составили протоколы об участии в "несанкционированном массовом мероприятии" и отправили на Окрестина. Оттуда Луневу забрала скорая помощь, она госпитализирована в кардиологическое отделение 9-й городской клинической больницы, передает "Еврорадио".

За решёткой в Беларуси сейчас шесть журналистов. Их список, а также хронику репрессий против журналистов в нашей стране в 2020-м можно увидеть здесь.
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