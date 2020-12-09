Меркель снова возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
Рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes снова возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Список опубликован на сайте Forbes.
Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.
В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Как сообщалось, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года - тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.
08:05 09/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение