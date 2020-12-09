Второе место в рейтинге сохранила президент Европейского центробанка Кристин Лагард. На третьей позиции оказалась избранный вице-президент США Камала Харрис.

В первую десятку самых влиятельных вошли также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, меценат и филантроп Мелинда Гейтс, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как сообщалось, в прошлом году Forbes также назвал канцлера Германии Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной года - тогда она возглавила рейтинг девятый раз подряд.



