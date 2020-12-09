Бывшего политзаключенного Николая Автуховича в эфире телеканала «Беларусь 1» назвали «главарем террористической группы». В сюжете его обвинили в поджоге дома и подрыве авто.





8 декабря в эфире «Беларусь 1» показали сюжет, в котором сообщается о задержании группы, которая использовала взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи.





– На совести террористов – подрыв автомобиля в Гродно, а также сожженный дом в Волковыске. Жертвой мог стать кто угодно, чьи данные были выложены в деструктивных телеграм-каналах. У главаря был скоплен внушительный арсенал из оружия и взрывчатки. А ее участники соблюдали меры конспирации, скрывались от правоохранителей в разных городах. Действовали как организованная террористическая группа, – говорится в сюжете.





Сообщается, что взрыв на парковке в Гродно произошел ночью 20 ноября, а уничтоженная машина принадлежала сотруднику милиции. 2 октября в Волковыске сожгли машину милиционера.





Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек заявил:





– Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения: взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию классифицировать содеянное как акт терроризма.





В сюжете говорится: кого и где подрывать или поджигать, организатор этих действий Николай Автухович брал прямо из мессенджера «Телеграм».





Приводится слова бывшего политзаключенного:





– Мне достаточно, чтобы мне навешали срок только за то, что я призывал к свержению режима. Это в Фейсбуке посмотрите. Всего хватит на пожизненное. У меня целая машина арсенала, что еще нужно доказывать?





Сообщается об изъятии автомата, пистолетов, около полутора тысячи патронов, 8 тротиловых шашек, 8 ручных гранат.





Николай Автухович – ветеран афганской кампании, основатель частной службы такси в Волковыске. В 2006 году был осужден на три с половиной года за уклонение от уплаты налогов, был признан политзаключенным. В 2010 году был осужден на 5 лет по обвинению в хранении оружия.









Как пишет Наша нива , Автухович внезапно исчез приблизительно год назад. Многие считали, что он мог уехать из Беларуси. Бывший политзаключенный почти не отвечал на сообщения фейсбуке, никто не знал его местонахождение. На деле же он оставался жить в Беларуси.





& ; v>Значительную часть времени он проводил в Бресте в гостях у семьи Рязанович.в свое время также владела службой такси, как и Автухович. Она даже голодала в 2006 году.





Муж Любови Сергей Резанович — православный священник из деревни Степанки Жабинковского района. На работу ездил из Бреста, настоятелем в деревне был с 2004 года.





Их сын Павел Резанович работал в отделе принудительного исполнения Ленинского района Бреста.





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Все они также задержаны по уголовному делу, по которому проходит Автухович, и находятся в заключении с 1 декабря.