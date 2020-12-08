— Я сейчас в США и был на днях в Вашингтоне, — рассказал в свой программе Максим Кац. — Я приехал, чтобы пообщаться с Виталием Шкляровым, который, к счастью, покинул белорусскую тюрьму и живет там.





Но мне написали несколько белорусов, живущих в городе. Оказывается, они там не только собираются на акции солидарности с белорусами, но и пытаются задействовать всевозможные политические инструменты, чтобы помочь своим соотечественникам.





Политолог рассказал, как белорусы США работают над продвижением Акта о демократии в американском Конгрессе, что Акт попал на стол президенту до конца 2020 года.





— Что это вообще за акт и для чего он нужен? Поправки, вносимые в акт сейчас, в 2020-м году, учли события в стране и предусматривают актуальные варианты помощи. Законопроект будет весомым инструментом давления на режим Лукашенко.





Если его примут, он позволит расширить санкционные списки со стороны США, обяжет исполнительную ветвь власти принять меры по защите прав белорусов, инициирует расследования для идентификации финансовых активов для Лукашенко и его окружения. Это очень важно. Ведь они могут контролировать все долларовые активы во всем мире, — перечисляет политолог.





Помимо этого в Акте прописано и много других требований относительно политзаключенных, свободы СМИ, требование начать уголовное преследование главных представителей власти на предмет растраты государственного имущества, а также санкции в отношении членов избирательных комиссий и других людей, замешанных в фальсификации выборов в 2020 году.





По словам политолога,





у Акта высокая поддержка как со стороны демократической, так и со стороны республиканской партии.





— Одними из ключевых фигур, с которым уже установлен контакт, являются сенаторы, которые возглавляют комитет по Международным отношениям. Обширную поддержку белорусам, особенно после проведения женских маршей, как в Беларуси, так и в Америке, оказывают сенаторы-женщины, которые давно и искренне поддерживают стремление белорусского народа к демократии, а также бывшая госсекретарь США и бывшая первая леди Хиллари Клинтон, — перечисляет Максим Кац.





Впрочем, времени, чтобы утвердить акт в Сенате в этом году, осталось немного — всего две недели. В этой связи Максим Кац призывал неравнодушных представителей русскоязычных диаспор помочь белорусам в продвижении Акта.





Максим Кац также высказался по поводу очередного наезда Лукашенко на безработных.





— А тем временем Лукашенко все больше раздражают протесты и то, что с ними ничего нельзя сделать. Свое раздражение он выдает тем, что пытается как-то очень грубо и банально дискредитировать протестное движение. Не раз он говорил, что





большинство белорусов безработные, наркоманы и алкоголики, а вчера на совещании по экономике предложил взяться за этих преступников, чтобы они перестали ходить по улицам.





Что-то мне подсказывает, что не перестанут.



