Шрайбман: в новой конституции «уходить, не уходя» не получится

– Как же симптоматично, что из всех путей конституционной реформы Лукашенко, кажется, остановился на самом архаичном – вернуть в страну съезд КПСС и президиум ЦК, который он сам и собирается возглавить, – пишет Шрайбман. – Предлагали многопартийность – ай ну, партии же конкурировать за власть будут, в обществе раскол начнется.





Разделение властей? Не, сложно, снова переругаются. Вы так до честных выборов договоритесь.





Вот и родилась на свет идея, о которой ваш покорный слуга писал недавно (а коллега Елисеев – еще раньше) –

сделать из Всебелорусского народного собрания супер-орган власти, а самому уйти с поста президента, на более солидный пост верховного жреца и отца нации, то есть главы президиума ВНС.





По чистой случайности, такой же вариант сразу после заявлений Лукашенко предложил министр производства круглых столов – Юрий Воскресенский.





Важный вопрос, останется ли в новой конституции пост президента. Если да, то кого бы Лукашенко ни назначил в преемники, конфликт между ними неизбежен.





Этот человек станет вторым центром силы, о нем будут писать СМИ не меньше, чем о Лукашенко. С новым человеком будут вести переговоры в Москве. Часть номенклатуры будет группироваться вокруг него, подталкивать к более автономным шагам против консерваторов, которые засядут в штабе Лукашенко.





Если у президента в подчинении останутся силовики, то «отца нации» задвинут или досрочно отправят на пенсию при первом же серьезном споре между ними.





Лукашенко не может это не понимать, а значит, если выберет такой вариант, будет по максимуму укреплять свой будущий пост и лишать преемника полномочий. А это будет максимально похоже на «уходить, не уходя», то есть не снимет общественного протеста и, мягко говоря, не обрадует Москву.





К тому же, большой вопрос, будет ли достаточно формально лишить президента полномочий. Если у него останется контроль за местной вертикалью, а ВНС будет иметь полномочия, например, отправлять президента в отставку, то президент сможет заблокировать даже съезд ВНС, просто не дав выдвинуть туда делегатов и запретив подавать им автобусы.

Усложнять систему можно, когда хватает реального рейтинга ей управлять после усложнения.

А когда рейтинг есть только в отчетах из АП, работать идея КПСС 2.0 будет только в этих же отчетах, а не в реальности.





Поскольку никто внутри и вне страны не купит этот маневр как настоящий транзит, международный, экономический и внутриполитический кризис продолжится. Только все это давление теперь будет оказываться не в сторону абстрактного раскола элит или падения режима, а в сторону конкретного второго президента Беларуси, чтобы он провел уже полноценный переворот.





Вся эта схема будет актуальна, конечно же, лишь в случае, если Лукашенко хватит ресурса все это провернуть и не споткнуться по пути. Я бы, если честно, на это денег не поставил.



