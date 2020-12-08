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Как и почему Лукашенко проиграл войну телеграм-каналам

Ошибочная ставка руководителя страны.

Как и почему Лукашенко проиграл войну телеграм-каналам
рисунок Павел Чиков, dw.com
На прошлой неделе состоялось очередной сражение белорусских властей с телеграм-каналами, стоящими на вооружении у общества.

3 декабря заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич заявил, что власти обеспокоены большой вовлеченностью белорусов в «деструктивные интернет-сообщества». По его словам, для координации протестного движения в стране создано более 1 тысячи телеграм-каналов.

Чиновник заявил, что «нужны действительно новые решения, в том числе и на законодательном уровне, позволяющие регламентировать работу с контентом в социальных сетях и мессенджерах, которые для многих заменяют традиционные источники информации».

4 декабря Александр Лукашенко прокомментировал «слухи и фейки, распространяемые телеграм-каналами перед его прибытием в Витебск».

6 декабря, в очередное воскресенье протестов в Беларуси возникли проблемы с доступом к названному мессенджеру: проблема, правда, решалась при включении прокси-сервера или VPN.

 Стикеры Лукашенко Фото: Telegram


UDF.BY рассказывает, как Лукашенко боролся с телеграм-каналами в последний год. И констатирует: несмотря на очередные сражения, война с его стороны уже давно проиграна.

Когда Лукашенко подсел на телеграм-каналы

Руководитель Беларуси в полной мере оценил влиятельность каналов в названном месседжере в 2019 году, когда российские власти принуждали его к углублению интеграции, а Лукашенко пытался получить субсидии без подписания «дорожных карт».

Прислали читатели "БП"

Так на одной из встреч с Владимиром Путиным руководитель Беларуси прямо рассказал, что изучил сообщения в телеграм-каналах.

Позже Лукашенко рассказал, как спорил с Путиным на тему происхождения постов в популярном месседжере:

«Вот и в последний раз с Медведевым, Путиным втроем мы встречались, затронули эти темы. Говорит: это не мы. Говорю: как это «не мы», если за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать».

Поняв, что у российских телеграм-каналов уже десятки и сотни тысяч подписчиков, Лукашенко, по всей видимости, лично дал добро на создание своего ресурса: канал «Пул первого» появился осенью 2019-го.

Ошибочная ставка Лукашенко

С одной стороны, в первой половине 2020 года руководитель Беларуси осознавал влияние и популярность телеграм-каналов. На одном из совещаний он заявил, что телеграм-каналы, блоги, социальные сети по влиянию как минимум сравнялись с традиционными СМИ.

С другой стороны Лукашенко прямо заявил, что конкурировать с вышеназванными ресурсами не собирается.

«Мне много говорят, что мы там проигрываем телеграм-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов – официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал, ну что нам, пиариться и начать создавать какие-то телеграм-каналы и там какую-то полужелтую информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь», – сказал в апреле руководитель страны.

Как известный ретроград Лукашенко продолжал жить прошлым: озвучил идею о создании белорусского аналога телеканала Euronews, а разобраться с конкурентами в виде телеграм-каналов предложил хорошо известным себе способом.

Весной руководитель страны поручил председателю КГБ «пройтись» по сайтам и телеграм-каналам с целью зачистки от фейков на тему коронавируса. На традиционные СМИ у властей была управа, а вот с месседжером оказалось все не так просто.

Заочная полемика до президентских выборов

До 9 августа Лукашенко вел с телеграм-каналами заочную полемику, регулярно отвечая на появляющиеся там критические мнения. Например, он отреагировал на упреки в проведении парада 9 мая в условиях пандемии коронавируса и нежелании переводить школьников на дистанционное обучение.

С приближением выборов руководитель страны стал комментировать успехи своих политических оппонентов.

В послании народу и парламенту 4 августа Лукашенко негодовал:

«За прошедшие месяцы соцсети и телеграм-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим и бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть».

И все же он, по всей видимости, не до конца осознавал, что войну с технологией, объединившей общество, уже проиграл.

Тяжелое похмелье после выборов

С началом массовых протестов в стране, власти сделали еще одну большую ошибку: заблокировали сайты независимых СМИ, в результате чего их аудитория перетекла в телеграм-каналы, где не следят за соблюдением журналистских стандартов.

После выборов Лукашенко, наконец, осознал всю силу месседжера. И пришел к констатации того факта, что с помощью телеграма демонстранты могут эффективно координировать свои действия.

«Вы видите: на известном канале в воскресенье начертили квадрат – идите туда. Пошли. В квадрате этом постояли, еще один начертили – идите туда, а потом идите ко Дворцу Независимости. Вот так управляют», – негодовал Лукашенко.

В сентябре в интервью российским пропагандистам руководитель Беларуси продемонстрировал свое бессилие против технологии.

«У вас есть возможность блокировать телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, – американцев… Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать», – констатировал Лукашенко.

После этого власти предпринимали и продолжают предпринимать доступные им меры по противодействию телеграм-каналам, хотя уже давно очевидно: войну они проиграли.
Павел Янукович
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