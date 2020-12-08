Когда безумие стало регулярным: хроника дури режима Лукашенко

Сначала не верилось и было смешно, потому что казалось чьей-то нелепой выходкой, но когда безумие стало регулярным, шутки закончились. Уже сегодня психологи в один голос заявляют: Беларусь и беларусы — идеальный плацдарм для клинического изучения ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), пишет Новая газета.





По крайней мере, пообщавшись с белорусами, смело можно начинать писать докторскую диссертацию на эту тему. Самим же гражданам не остается ничего, кроме как поддерживать друг друга и не терять чувства юмора.





Продолжается преследование журналистов

3 декабря в Экономическом суде Минска рассмотрели дело по иску Мининформа против одного из самых известных и посещаемых независимых порталов Беларуси Tut.by.





Министерство решило, что «недостоверная информация» (портал смело писал всю правду о происходящих в стране событиях — О. И.) в материалах, за которые ранее были вынесены предупреждения, может нанести вред государственным интересам. В результате судья постановила лишить Tut.by статуса СМИ.









В СИЗО тем временем по обвинению в уголовных преступлениях продолжают сидеть журналистки Катерина Борисевич (Tut.by), Катерина Андреева и Дарья Чульцова (телеканал «Белсат»).

Все задержаны за то, что профессионально выполняли свою работу: вели стримы с акций протеста и предоставляли белорусам факты, которые не устраивали силовиков.





Газета «Комсомольская правда в Беларуси» по-прежнему в опале. Ее официальная печать и распространение на территории Беларуси запрещены. А с этой недели начались преследования негосударственного издания «Наша Нива»: 20 сотрудников редакции получили повестки на допросы в следственный комитет.





Госпроверки продолжают душить

5 декабря перестало работать еще одно столичное заведение, которое поддерживало свободных и независимых минчан, — кофейня O’Petit на проспекте Победителей. Кафе знаменито тем, что 6 сентября его сотрудники спрятали у себя демонстрантов во время разгона акции протеста и отказались открывать дверь силовикам.





После этого начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николай Карпенков разбил в кафе стеклянную дверь. Уже на следующий день в знак поддержки и благодарности

минчане выстроились в огромную очередь, чтобы купить кофе именно в этом кафе.





26 октября кофейня приняла участие во всеобщей национальной забастовке, после чего на заведение обрушились проверки МЧС, санстанции, министерства торговли и так далее. В результате кафе закрыли на две недели, руководству впаяли большие штрафы, а сейчас и вовсе добили.





И подобный случай в Минске не единственный. Некоторых владельцев кафе и ресторанов, которые открыто поддерживают протестующих — например, на своих страницах в соцсетях, — сажают на 15 суток с формулировкой «за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».





Зеленые вместо бело-красно-белых

В Минске принялись менять указатели с названиями улиц и номерами домов. Все бы ничего, но взялись именно за те указатели, адреса на которых были написаны «политически ненадежным» цветом: красными буквами на белом фоне.





Разумеется, среди минчан тут же начались разговоры о «войне флагов». «Маразм крепчал! Так скоро и дома перекрашивать начнут», — возмущаются минчане в соцсетях. При этом чиновники, как обычно, заявляют: «Политика здесь ни при чем»!





Ни при чем она и на упаковке молочной продукции «Простоквашино» — одного из популярных белорусских молочных брендов. У кота Матроскина, изображенного на упаковке, внезапно поменялся цвет его фирменного красно-белого шарфика. Теперь он полностью красный.





Но привело это к тому, что многие белорусы принципиально отказываются покупать молоко этой марки. Все чаще поддержка режима Лукашенко, особенно со стороны бизнеса, вызывает в обществе негативную реакцию.





— Вам кажется, это смешно? На самом деле печально. Летом, за то, что пара из Бреста прогуливалась по улице в красно-белых костюмах, силовики довели их до того, что за свои политические взгляды им пришлось уехать из страны. Котики — это только начало. Боюсь, если власть не сменится, они доберутся до каждого из нас, — высказал свои опасения за белорусов минчанин Владимир.





Что там, на бельевой веревке?

Вам кажется, что у маразма есть предел? А вот белорусы в этом уже совсем не уверены!





Все знают, что бело-красно-белый госфлаг (1991-1995г.г.), «отмененный» на референдуме при Лукашенко, стал главным символом протестных акций в Беларуси.





Так вот, на прошлой неделе сотрудники ЖКХ под ручку с милицией начали рейды по дворам и домам. Теперь у тех, на чьем балконе висит бело-красно-белый флаг (не развевается на улице, а висит в окне самой квартиры), могут начаться проблемы.





В интернете уже гуляют фото с отчетами коммунальщиков, в которых, например, есть такие пункты: «на балконе висит запрещенная символика», «на бельевой веревке — белые, красные и белые трусы».





Что дальше? Сначала жильцов этих квартир проверят на наличие задолженности по коммуналке и, если что, привлекут к ответственности. А если выяснится, что привлечь не за что, а в семье, к примеру, живет ребенок, напишут письмо в школу о «неправильном» воспитании ребенка, обязав провести тщательную проверку условий его проживания.





Дальше возможно даже изъятие ребенка из семьи.





(Уже есть случаи, когда за флаг на балконе судили и отправляли на сутки - это, безусловно, незаконно, но власти давно уничтожили закон - прим. БП)





Тем белорусам, у кого бело-красно-белый развевается на фасаде дома, на прошлой неделе МЧС начала высылать предписания о том, что флаг необходимо снять якобы из-за горючести материала.





Белорусы ответили: самые упертые нашли огнеупорную ткань и сшили из нее несгораемый флаг.









Добрались до Телеграма

В принципе для белорусов уже не новость, что по выходным центр города оцеплен, метро перестает работать, по улицам и дворам бегают вооруженные люди с дубинками, которые могут забрать, избить и арестовать любого, даже человека, который вышел во двор с мусорным ведром.





А еще каждое воскресенье в Беларуси пропадает интернет. Правда, после тех самых событий августа, когда его вообще отрубили на несколько дней, по выходным стали отключать только мобильную передачу данных.





Но в последние выходные белорусов ждало ноу-хау от белорусских силовиков: стал пропадать и мобильный интернет, и вай-фай, но с особым прицелом на телеграм.





На специальных картах, которые отслеживают уровень связи, вся Беларусь была отмечена большим жирным пятном. Конкуренцию на этой карте по уровню блокировки составил только Пакистан.





— Этим нас уже не испугать, — пишут белорусы в социальных сетях. — Силовики всерьез думали, что нам, привыкшим к внезапному трешу с интернетом в этой стране, отключение телеграм-каналов помешает выйти на акции протеста?





Смешно и нелепо! Но почему-то кто-то упорно не понимает, что, предпринимая подобные шаги, снова и снова лишает нашу IT-страну инвестиционной привлекательности, добивая на ладан дышащую экономику.





Это далеко не полный список происходящего в Беларуси. Из страны по-прежнему вынужденно уезжают тысячи граждан, в судах по-прежнему выносят абсурдные приговоры, тысячи людей теряют работу и средства к существованию.





Европа тем временем готовит третий пакет санкций против высших чиновников Беларуси с угрозой отключения банков от SWIFT, что может привести к полному краху белорусской экономики. Но кое-кто, чье имя белорусы не желают произносить даже с омерзением, не хочет этого понимать.