Всех обмануть и остаться: как Лукашенко под видом "конституционной реформы" хочет забрать себе еще больше власти
Лукашенко сегодня заявил, что "Всебелорусское народное собрание" нужно сделать конституционным органом.
Вот что об этой инициативе еще в октябре писал директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев:
«В чем опасность провозглашения Всебеларуского народного собрания (ВНС) конституционным органом с точки зрения демократии и права?
Лукашенко тем самым обретет дополнительный конституционный статус.
Но и это не все.
Дело в том, что в Статью 140 Конституции, скорее всего, внесут «троянского коня». Эта статья провозглашает, что
важнейшие разделы Конституции (І, ІІ, ІV, VІІІ) могут быть изменены только путем референдума.
И это ограничение Лукашенко однозначно планирует обойти, поскольку хочет максимально избежать прямых президентских выборов и референдумов. Поэтому у него есть два важных принципиальных сценария, как это сделать:
Первый вариант: сразу вносятся беспредельные правки в Конституцию и референдум не проводится на том основании, что якобы речь идет не о внесении изменений в Конституцию, а о принятии новой. Об этом заявил судья [Конституционного суда Александр] Марыскин:
«Есть, правда, еще вариант, о котором мало говорят, он связан с возможностью принятия, я подчеркиваю, новой Конституции. В самой Конституции говорится, что новая (хоть там и нет такого слова) Конституция может быть принята в обычном порядке без проведения референдума».
Это, конечно же, совсем лживый аргумент, который противоречит букве и духу Конституции. В таком случае каждый раз власти могут обходить требование о проведении референдума, ссылаясь на то, что Конституция «новая».
Второй вариант не такой наглый, как первый, и довольно хитрый. В рамках его референдум все-таки проводится, причем на нем выносятся малозначимые (типа упразднения сельсоветов) и формально демократические (незначимое увеличение компетенций законодательной ветви власти, региональных властей) изменения.
Совсем беспредельные нормы типа провозглашения Лукашенко Лидером нации, отмены прямых президентских выборов в пользу избрания через парламент на референдум не выносят, зато ВНС провозглашается конституционным органом и ему дается право внесения изменений в Конституцию.
С помощью такого «троянского коня» в Конституции самые беспредельные правки примут несколько позже не через референдум, а через (вне)очередной «съезд КПСС».
Что такое Всебелорусское народное собрание и зачем оно обычным беларусам
Как пишет the-village.me, впервые Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году по инициативе Лукашенко. Он называет ВНС «высшей формой демократии» в Беларуси — «мощный демократический институт активизации общественного мнения страны».
С тех пор ВНС проходит раз в пять лет, обычно Лукашенко собирал его накануне новых выборов. Суть этого мероприятия в том, что на него съезжаются несколько тысяч назначенных до этого делегатов, Лукашенко выступает перед ними с отчетом за последние пять лет и планами на новую пятилетку, делегаты обсуждают и голосуют за выдвинутые Лукашенко предложения.
Но решения ВНС, естественно, не окончательные. Их оформляют в резолюцию, которая направляется Лукашенко, в Администрацию президента, а оттуда в госорганы — все они рассматривают пункты резолюции по своему профилю и принимают окончательные решения.
Стать делегатом ВНС — задача примерно той же сложности, как и попасть в избирательную комиссию на выборах. Численность участников Всебелорусского народного собрания устанавливается президентскими указами. Чаще всего это 2 500 человек.
Делегатов "избирают" на районных (городских) собраниях уполномоченных, которые в свою очередь, как написано в указе, «избираются коллективами работников организаций, военнослужащими и работниками воинских частей, расположенных на территории района (города), гражданами по месту жительства, общественными объединениями в соответствии с нормами представительства, установленными районными (городскими) организационными комитетами», затем «списки избранных участников собрания представляются областными, Минским городским организационными комитетами в Республиканский организационный комитет».
Рядовому беларусу, а тем более с «альтернативным мнением», на практике стать делегатом Всебелорусского собрания абсолютно нереально. ВНС также стерильно, как и все органы режима Лукашенко.
В 2016 году «Еврорадио» выяснило, что чтобы быть избранным от граждан, необходимо собрать 300 подписей в свою поддержку, а для этого провести собрание, которое в некоторых случаях попадает под действие закона о массовых мероприятиях со всеми вытекающими.
Критики всегда называли это собранием пиар-мероприятием Лукашенко. Важный нюанс — о Всебелорусском народном собрании в Конституции ничего не написано, хотя Лукашенко и оправдывает это мероприятие ссылкой на 37-ю статью — о том, что граждане Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через свободно избранных представителей.
Итого, выборы в участники Всебелорусского собрания абсолютно подконтрольны режиму Лукашенко, но даже те, кто на собрание попали, не вправе принимать каких-то решений, только резолюции.
Что хочет изменить Лукашенко
Лукашенко высказал идею прописать Всебелорусское народное собрание в Конституции. А сегодня он раскрыл некоторые детали своего плана:
«[Лукашенко] предложил ИЗБИРАТЬ ДЕЛЕГАТОВ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК. РОЛЬ ИХ БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ. «Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать», — пишет телеграм-канал ОНТ.
17:19 08/12/2020
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