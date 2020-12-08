+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лещеня – о новой идее Лукашенко: «Это гибрид съезда КПСС и ЦК КПСС»

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня прокомментировал предложение Александра Лукашенко вписать Всебелорусское народное собрание в Конституцию.




– Судя по всему, увлекательнейшее  занятие  –  пытаться  что-то  менять, не изменяя сути. И вроде бы надо оставить преемнику – лично подобранному, конечно,  – слабые полномочия, чтобы не обижал, если что, – пишет Игорь Лещеня в Фейсбук. – А с другой стороны, где-то  очень  глубоко  гуляет  мысль-надежда: а вдруг все обойдется? Перебесятся…»

Дипломат обращает внимание, что Конституционным  органом  предлагается  сделать  Всебелорусское  народное  собрание, которому  будут  переданы  некоторые  полномочия  президента:

«Перед нами – гибрид  съезда КПСС (созывался раз в пять лет) и избиравшегося, кстати, сьездом  на пятилетний срок ЦК КПСС. И съезды КПСС, и созывы  Всебелорусского  народного  собрания  отличались  тщательно  подобранным   властями  составом  «правильных»  депутатов.

Короче говоря, вперед – в прошлое. Но творчески переосмысленное.

Была когда-то очень созвучная новаторская идея: Великая  Социалистическая  Народная Ливийская Арабская Джамахирия.

Само  слово «Джамахирия» – оригинальный результат скрещивания слов «республика» и  «народ» на арабском языке. Очень  похожая  политическая генетика.

Власть ведет себя так, как будто сама поверила в то, что тема конституционной реформы успокоит народ. Нет, не успокоит. Не обойдется. Не перебесятся.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Гарантыі бяспекі Беларусі vs міжнародныя...
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]