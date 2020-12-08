"Не впервые белорусские власти попадают в подобную ситуацию. Во время Олимпийских игр 2004 года в Афинах Греция не дала разрешение на приезд министра спорта Беларуси Юрия Сивакова, который был в списке невъездных в страны ЕС.





Тогда у Лукашенко хватило здравого смысла не прорываться самому на ту Олимпиаду, чтобы не случился скандал.





А в 2012 году скандал случился. Лукашенко сильно хотел попасть на Олимпийские игры в Лондон. Однако Великобритания отказала, так как белорусский правитель был в списке невъездных в страны ЕС.





Так что Лукашенко не привыкать.





Но нынешние санкции МОК относительно Беларуси беспрецедентны. Как и сами причины их введения (преследование спортсменов из-за их политической позиции).





Под санкции попал весь национальный олимпийский комитет. Он лишен финансирования МОК, что особенно важно. А спортсмены, исключенные из сборных по политическим причинам, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде.





Процесс международной изоляции белорусского политического режима дошел до любимой игрушки Лукашенко – спорта. И что-то подсказывает, что это только начало", пишет политобозреватель Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале















