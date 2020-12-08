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Карбалевич: Процесс международной изоляции Лукашенко дошел до его любимой игрушки. И это только начало

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение временно отстранить представителей Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси от участия в событиях МОК, включая Олимпийские игры.

"Не впервые белорусские власти попадают в подобную ситуацию. Во время Олимпийских игр 2004 года в Афинах Греция не дала разрешение на приезд министра спорта Беларуси Юрия Сивакова, который был в списке невъездных в страны ЕС. 

Тогда у Лукашенко хватило здравого смысла не прорываться самому на ту Олимпиаду, чтобы не случился скандал.

А в 2012 году скандал случился. Лукашенко сильно хотел попасть на Олимпийские игры в Лондон. Однако Великобритания отказала, так как белорусский правитель был в списке невъездных в страны ЕС.

Так что Лукашенко не привыкать.

Но нынешние санкции МОК относительно Беларуси беспрецедентны. Как и сами причины их введения (преследование спортсменов из-за их политической позиции). 

Под санкции попал весь национальный олимпийский комитет. Он лишен финансирования МОК, что особенно важно. А спортсмены, исключенные из сборных по политическим причинам, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде.

Процесс международной изоляции белорусского политического режима дошел до любимой игрушки Лукашенко – спорта. И что-то подсказывает, что это только начало", пишет политобозреватель Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале.
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