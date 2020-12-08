– Сегодня Лукашенко предложил сделать "Всебелорусское народное собрание" конституционным органом. Зачем ему это?





– Вероятность проведения этого трюка уже обсуждалась экспертами и аналитиками. "Всебелорусскому собранию" хотят придать полномочия по принятию Конституции, чтобы избежать проведения референдума.





При плебисците возникнет новая политическая ситуация, при которой непонятно, как поведет себя вертикаль власти. И любая новая политическая ситуация может подстегнуть протесты.





– Лукашенко предложил избирать на "Всебелорусское народное собрание" на пятилетний срок делегатов, которым будут подотчетны руководители парламента, министры и главы областей…





– Это говорит о том, что Лукашенко уже не может как прежде опираться на номенклатуру. Видимо, идет такая эрозия вертикали, что требуется дополнительный специальный орган из отобранных преданных людей, которые будут осуществлять политический надзор над вертикалью власти.





Но это довольно утопичная идея. Это все равно что милиционера приставить к каждому студенту и рабочему.





– Лукашенко говорил, что это его последний президентский срок. Если он все-таки сможет удержаться у власти в ближайшие годы, на какой пост может уйти впоследствии?





– Не вижу никаких оснований верить хоть одному обещанию Лукашенко.





– Сегодня также правитель эмоционально прокомментировал запрет себе и чиновникам НОК на участие в мероприятиях Международного олимпийского комитета. Почему его это так задело? Кажется, Лукашенко так не взволновало даже внесение в санкционный список ЕС.





– Просто это личное. Лукашенко же видел себя как главу государства, который развивал белорусский спорт, посвящал этому много сил, и поэтому рассчитывал на признание своих заслуг. А в ответ с его точки зрения получил черную неблагодарность.









Спортивные достижения ассоциировались с достижениями этого режима. А теперь спортсмены восстали против него. Лукашенко думал, что сможет разогнать неугодных и дальше продолжать, как ни в чем не бывало. Но такая позиция МОК не позволяет ему это сделать.





Это уникальная ситуация, которая характеризует отношение всего мирового сообщества к происходящему в нашей стране.

Не только мы, белорусы, понимаем, что власти вышли на беспрецедентный уровень репрессий и бесчеловечного отношения к собственному народу, но это ужасает и людей по всему миру.

И международные организации готовы принимать нетрадиционные для себя решения.