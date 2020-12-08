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Лукашенко советовал Армении отдать часть Карабаха за 5 миллиардов долларов

Александр Лукашенко в 2016 году советовал лидеру Армении Сержу Саргсяну отдать часть непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) азербайджанцам за 5 миллиардов долларов. Офис Саргсяна подтвердил подлинность аудиозаписи их разговора, появившейся в сети, передает «Sputnik Армения».




На записи Лукашенко называет «слабоватой» позицию Саргсяна, который не хочет передавать Азербайджану семь районов («пояс безопасности») из опасений, что противник начнет войну. Белорусский лидер предлагает направить в Карабах миротворцев ОДКБ, чтобы избежать боевых действий.

Саргсян спрашивает, почему он должен «просто так» отдавать территории. «Как просто так? Он заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов [долларов] на первом этапе», — отвечает Лукашенко, очевидно имея в виду президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На это Саргсян заявляет, что даст 6 миллиардов долларов, чтобы Баку отказался от своих претензий. «От чего? От семи районов? Да ты что?» — удивляется Лукашенко и упрекает собеседника, что тот не хочет решать проблему.

Саргсян также говорит, что не может отдать семь районов, поскольку за них погибли 5 тысяч человек. «Ну, и что? У нас погибли 30 миллионов [в Великой Отечественной войне]. Мы что, сегодня с немцами воюем?» — отвечает Лукашенко.

В офисе Саргсяна заявили, что принимают как факт публикацию аудиозаписи и воздерживаются от комментариев.

27 сентября 2020 года начались бои в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. В ходе войны азербайджанская армия заняла часть территорий НКР, а также получила еще три района в рамках соглашения о перемирии, подписанного конфликтующими сторонами и Россией. На линии разграничения находятся российские миротворцы.
Lenta.ru
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