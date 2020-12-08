«Лукашенко на МОК собрался в суд идти.





Интересно, а в какой? В суд Московского района Минска? Или юрисдикцию каких еще судов признает этот режим? Скажите, много еще желающих в такой суд пойти найдется.





А если серьезно, то, конечно, сегодняшний спич по вчерашнему отлучению от МОК очень хорошо показывает, как задело. И в целом ситуация со спортсменами – очень показательна.





Для белорусской власти спорт – фетиш очень близкий по качеству, что и силовые ведомства. Природа режима такова: ментальность и эстетика силы (и насилия) ей куда ближе, чем интеллекта или там, искусства. Поэтому весь спорт в Беларуси курировали всегда силовики, весь он находился под тотальным контролем и являлся одним из первых и главных инструментов пропаганды.





События августа сильно ударили по этой сфере. Многие спортсмены оказались куда умнее и честнее омоновцев и не стали плясать под чуждую им дудку. А, может, сыграло роль то, что все они – люди самодостаточные, а не фактические иждивенцы на шее налогоплательщика, коими являются силовики. Уже неважно.





Власть увольняла их направо и налево, видимо, будучи уверенной, что все они «приползут» обратно. А то ведь денег на подготовку и лицензии не дадут, карьере конец?









Но что-то пошло не так и спортивная солидарность ломает этот расчет. Фонд помогает уволенным, находятся деньги и на подготовку, и на лицензии. И, в конечном итоге, те спортсмены, кто оказался достаточно смел и принципиален, без сомнения, и карьеры свои продолжат, и в историю войдут – как честные люди.





Чего никак не скажешь об их коллегах. Вчерашнее отлучение Александра и Виктора Лукашенко, а также Баскова от МОК (кстати, а кто из перечисленных – «дети», которых упоминает правитель в своей речи?) – интересная иллюстрация к происходящему.



