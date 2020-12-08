Петр Кузнецов: Теперь спортсменам, которые "за власть", надо определяться, а с Олимпийским ли они движением?
Аналитик Петр Кузнецов прокомментировал "отлучение" Лукашенко от МОК и его слова в ответ, когда руководителя МОК и организацию в целом он назвал "бандой".
«Лукашенко на МОК собрался в суд идти.
Интересно, а в какой? В суд Московского района Минска? Или юрисдикцию каких еще судов признает этот режим? Скажите, много еще желающих в такой суд пойти найдется.
А если серьезно, то, конечно, сегодняшний спич по вчерашнему отлучению от МОК очень хорошо показывает, как задело. И в целом ситуация со спортсменами – очень показательна.
Для белорусской власти спорт – фетиш очень близкий по качеству, что и силовые ведомства. Природа режима такова: ментальность и эстетика силы (и насилия) ей куда ближе, чем интеллекта или там, искусства. Поэтому весь спорт в Беларуси курировали всегда силовики, весь он находился под тотальным контролем и являлся одним из первых и главных инструментов пропаганды.
События августа сильно ударили по этой сфере. Многие спортсмены оказались куда умнее и честнее омоновцев и не стали плясать под чуждую им дудку. А, может, сыграло роль то, что все они – люди самодостаточные, а не фактические иждивенцы на шее налогоплательщика, коими являются силовики. Уже неважно.
Власть увольняла их направо и налево, видимо, будучи уверенной, что все они «приползут» обратно. А то ведь денег на подготовку и лицензии не дадут, карьере конец?
Но что-то пошло не так и спортивная солидарность ломает этот расчет. Фонд помогает уволенным, находятся деньги и на подготовку, и на лицензии. И, в конечном итоге, те спортсмены, кто оказался достаточно смел и принципиален, без сомнения, и карьеры свои продолжат, и в историю войдут – как честные люди.
Чего никак не скажешь об их коллегах. Вчерашнее отлучение Александра и Виктора Лукашенко, а также Баскова от МОК (кстати, а кто из перечисленных – «дети», которых упоминает правитель в своей речи?) – интересная иллюстрация к происходящему.
Ибо теперь спортсменам, которые пока остались «там», нужно определяться уже не только с тем, на чьей они стороне политически. А нужно определяться еще и с тем, с Олимпийским они движением, или нет. Ибо предводитель их в Олимпийском движении оказался в бане», – написал Кузнецов у себя в Telegram-канале.
13:45 08/12/2020
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