Всё повторяется? Чем 2020-й похож на 1937-й

Что-то очень похожее, утверждают историки, уже происходило в Беларуси во времена сталинского террора.





Действительно ли можно сравнивать репрессии 30-х годов прошлого века с тем, что происходит в нашей стране сейчас? Есть ли сходство в поведении власти, спецслужб, рядовых белорусов? Роль России и международная ситуация — какими они были и есть сейчас?





Татьяна Протько. В эфире Еврорадио рассуждает историк и правозащитница







