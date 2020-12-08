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Всё повторяется? Чем 2020-й похож на 1937-й

Жестокость силовиков, отношение власти к людям, преследование за национальную символику — всё, что мы наблюдаем в Беларуси 2020 года, вызывает ощущение дежавю.

Всё повторяется? Чем 2020-й похож на 1937-й
Что-то очень похожее, утверждают историки, уже происходило в Беларуси во времена сталинского террора.

Действительно ли можно сравнивать репрессии 30-х годов прошлого века с тем, что происходит в нашей стране сейчас? Есть ли сходство в поведении власти, спецслужб, рядовых белорусов? Роль России и международная ситуация — какими они были и есть сейчас? 

В эфире Еврорадио рассуждает историк и правозащитница Татьяна Протько.
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