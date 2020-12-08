



В понедельник, 7 декабря, американское издание Finencial Times назвало самых влиятельных женщин 2020 года, которые боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности.





В список вошли 12 женщин. При этом предлагали кандидаток читатели, а газета выбрала среди них 12 финалисток.





Это канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (ее отметили за оперативную реакцию на угрозу коронавируса), ведущая ученая компании Biontech, разрабатывающей вакцину от коронавируса, Озлем Туречи, будущий вице-президент США Камала Харрис, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая «вывела страну из политического сна и дала надежду людям», американская политик Стейси Абрамс за успешную кампанию демократов в штате Джорджия и другие.





Кстати, одно место Financial Times отдала всем мамам в мире, которые работают.





Напомним, что Светлана Тихановская также вошла в список 50 самых значимых людей года по версии американского делового издания Bloomberg. Издание назвало ее домохозяйкой, почти случайно ставшей лидером оппозиции.



