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«Дала надежду людям»: газета Financial Times тоже включила Тихановскую в список самых влиятельных женщин года

В список вошли 12 женщин. При этом предлагали кандидаток читатели, а газета выбрала среди них 12 финалисток.


В понедельник, 7 декабря, американское издание Finencial Times назвало самых влиятельных женщин 2020 года, которые боролись с кризисами и обращали внимание на важные проблемы современности.

В список вошли 12 женщин. При этом предлагали кандидаток читатели, а газета выбрала среди них 12 финалисток.

Это канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (ее отметили за оперативную реакцию на угрозу коронавируса), ведущая ученая компании Biontech, разрабатывающей вакцину от коронавируса, Озлем Туречи, будущий вице-президент США Камала Харрис, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая «вывела страну из политического сна и дала надежду людям», американская политик Стейси Абрамс за успешную кампанию демократов в штате Джорджия и другие.

Кстати, одно место Financial Times отдала всем мамам в мире, которые работают.

Напомним, что Светлана Тихановская также вошла в список 50 самых значимых людей года по версии американского делового издания Bloomberg. Издание назвало ее домохозяйкой, почти случайно ставшей лидером оппозиции.
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