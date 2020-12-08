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Более 500 белорусских ученых подписали письмо против репрессий

Белорусские ученые объявили сбор подписей под открытым письмом, в котором выражается обеспокоенность увольнениями сотрудников институтов Академии наук за политическую позицию.


«Мы, представители научного сообщества Республики Беларусь, выражаем свою обеспокоенность чередой увольнений сотрудников институтов Академии наук, активно принимающих участие в общественной жизни страны в целом и Академии наук в частности», - говорится в открытом письме, размещенном на специальном сайте.

Подписи под письмом уже поставили 530 белорусских и зарубежных ученых. Среди них преимущественно аспиранты, кандидаты и доктора наук.  

Как говорится в письме, за последнее время стало известно о непродлении в Институте истории Национальной академии наук Беларуси контрактов целой группе высококвалифицированных учёных, принимающих наиболее активное участие в работе профсоюза (действительно отстаивающего права сотрудников). В то время как деятельность профсоюзов сегодня признана государством чрезвычайно важной, такой подход особенно удивляет.

«Репрессии по отношению к учёным, выполняющим свои прямые профессиональные и общественные обязанности, недопустимы!», - отмечается в письме.

Там подчеркивается, что учёные, подвергнутые подобным репрессиям, имеют высокую квалификацию, множество публикаций, патентов, имеют хорошую репутацию в международном научном сообществе. Список репрессированных прилагается и, к сожалению, постоянно пополняется.

«Мы призываем руководство Академии наук и её институтов отказаться от практики политически мотивированных сокращений и давления на учёных и изыскать возможность продлить контракты вышеназванным сотрудникам», - говорится в письме.
Thinktanks.by
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