



Показательно, что Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, повысить их роль. Мол, «нужен орган, который бы всех стабилизировал».





Не исключено, что таким образом вождь готовит себе запасной аэродром на случай, если обстоятельства прижмут настолько, что действительно придется заняться транзитом власти.





Тогда один из вариантов — стать во главе этого «органа органов», постоянно действующего ВХС, превратиться в этакого белорусского аятоллу.

Но то, что Лукашенко таким образом подстилает себе соломки, не означает, что он так вот сразу и легко расстанется со своим нынешним креслом.

Путин тоже вон мудрил, ходили разговоры, что станет во главе Госсовета, Совбеза или чего-то в этом роде, а в итоге тот решил не мудрствовать лукаво и просто обнулил себе сроки.





И если Лукашенко задавит протесты, кое-как отбоярится от наседающего с транзитом Кремля, то вполне может тоже обнулить себе нынешнюю каденцию под маркой того, что Конституция-то новая. А там-де видно будет.





Лукашенко слишком прирос к своему креслу и слишком боится любых новаций, чтобы легко пойти на эксперимент со сменой амплуа.



