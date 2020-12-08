Канопацкая отказалась от участия в «круглом столе» Воскресенского













Об этом в facebook сообщил Игорь Ляльков, руководивший избирательным штабом Канопацкой на прошедших выборах.





Ляльков также сообщил, что приглашение на круглый стол поступило от г-на Ланкина, бывшего руководителя избирательного штаба Валерия Цепкало.





«І я Ганну цалкам разумею. І падтрымліваю. Бо Луку трэба скідваць, а ня хнёй займацца», - прокомментировал Ляльков решение Канопацкой.





Между тем, участие в «диалоге» намерен принять Сергей Хасаян, который представляется как юрист избирательного штаба Валерия Цепкало.