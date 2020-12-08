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Павел Усов: Возможно, Лукашенко надеется на то, что террор и Москва сделают свое дело

Даже при таких масштабных репрессиях риски для системы огромны.


Сегодня модель руководства и принятия политических решений крайне проста: Лукашенко подписал, все одобрили, приняли и реализовали, пишет политолог Павел Усов.

Теперь, он предлагает изменить направление функционирования этой модели, т.е., "парламент разрабатывает и принимает", а правительство и президент исполняют. Прямо парламентская республика. Может даже "парламент" и правительство и премьера назначать будет. Другими словами, Лукашенко попытается перенаправить процессы принятия решений на низовые структуры, сохранив управление и контроль в своих руках (практически путинская модель).

Ключевой вопрос, кто будет назначать "парламент"? Совершенно ясно, что систему электорального контроля, манипуляций, формирования парламента Лукашенко менять не будет. Содержание и структура аппарата власти останется неизменной. Это означает, что Лукашенко и администрация назначат все тех же "ответственных" и преданных депутатов Василевич-Гайдукевич (даже пропорционально-мажоритарно), они будут разрабатывать принимать такие же законы, назначать правильных министров, а Лукашенко будет только подписывать (свои же указы, только снизу) и играть в хоккей.
 
При такой расстановке сил, Лукашенко может назначить приятного для Кремля премьера. По существу изменится лишь место слагаемых, результат же будет прежний - диктатор остается при власти, а народ в тисках репрессий и манипуляций. Система будет жить (таков замысел). Вот только в выборы, при взбудораженном обществе, играть будет очень сложно. Следующие "парламентские" выборы в 2023 году.

Даже при таких масштабных репрессиях риски для системы огромны, возможно, что Лукашенко надеется на то, что террор и Москва сделают свое дело.
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