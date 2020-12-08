



Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отреагировала на это высказывание, назвав главным тунеядцем страны самого Лукашенко, пишет Свобода.

«Главный тунеядец в Беларуси — это Александр Лукашенко. Каждую неделю его «самозанятость» приносит стране миллионные убытки. Каждую неделю из-за него увольняют честных людей и уничтожают честные бизнесы. Каждую неделю из-за него белорусы вынуждены покидать страну и вывозить свои компании, ведь иногда это единственный способ работать и зарабатывать», — заявила Светлана Тихановская.





Решением проблемы, по мнению Тихановской, является «уход диктатора, чтобы дать людям возможность работать в своей стране».



