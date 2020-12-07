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Латушко - Путину: Личные привязанности не должны стоить миллионов разрушенных судеб белорусов

Что реально могли бы сделать российские власти, чтобы помочь белорусам?

В урегулировании белорусского кризиса не стоит делать геополитический выбор в пользу России или Евросоюза, уверен член президиума Координационного совета Павел Латушко.

В эфире канала «Дождь» он сообщил, что НАУ разрабатывает план стабилизации для Беларуси с участием обоих партнеров.

— Этот план не предполагает геополитического выбора в сторону России или в сторону ЕС, он разрабатывается в интересах и с участие России и ЕС. Речь идет о возвращении Беларуси в правовое поле и соблюдении прав человека в нашей стране.

Первый этап плана — обеспечить общественный диалог. Он должен проходить в интересах белорусского общества, которое не приемлет больше у руля правления Лукашенко. И здесь должны сыграть свою роль два ведущих партнера нашей страны — ЕС и РФ, — заявил Латушко.

Он подчеркнул, что, несмотря на официальную поддержку Лукашенко Кремлем, роль России нельзя недооценивать, и указал на конкретные шаги, которыми РФ могла бы помочь белорусам.   

— Мы неоднократно подчеркивали потенциал России в качестве медиатора. Но для этого важно прекратить вмешиваться во внутренние процессы в Беларуси!

Как раз невмешательство России во внутренние дела Беларуси и было бы участием в процессе медиации, когда бы Россия заявила о том, что она не поддерживает больше Лукашенко и не предлагает ему выходы из ситуации, которые навязывает белорусскому народу.

Большинство уже не скрывает того, что это российский вариант реформы Конституции с последующим проведением выборов реализуется в Беларуси. 

Именно эта повестка привнесена нашим восточным партнером. Но она не соответствует интересам Лукашенко. Он показывает это различными способами и упирается.

И если Россия заявит четко, что делает свой выбор в пользу белорусского народа, поверьте, Лукашенко станет «шелковым» и  изменит свою риторику и свою позицию, — отметил политик.

Павел Латушко напомнил, что до сих пор никто не слышал официальные ответы российских властей на вопросы о том, как  Россия оценивает масштабные репрессии в соседнем государстве.

— Как оценивает потенциал экономических затрат, которые понесет в ближайшие годы, выдавая десятки миллиардов долларов для того, чтобы поддерживать режим Лукашенко. Неужели он стоит того, чтобы идти на моральную сделку?

Личные привязанности не должны стоить миллионов разрушенных судеб белорусов, а также растраты десятков миллиардов долларов в поддержку утратившего доверие народа Лукашенко, — считает Латушко.
Источник: gazetaby.com
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