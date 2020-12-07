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Пришел в себя и во как заговорил! Лукашенко требует заставить работать всех "тунеядцев"

Лукашенко на совещании по работе экономики поставил правительству задачу трудоустроить всех "тунеядцев".


"Немедленно заняться трудоустройством безработных. С органами милиции: подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех "тунеядцев" болтающихся и заставить их работать", – заявил он.

По его словам, без принуждения не обойтись.

"Сегодня неработающий, шатающийся человек – это не просто "протестун" на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления", – заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что государство вынуждено тратить "огромные деньги" для раскрытия этих преступлений, а потом вкладывать средства в содержание отдельных граждан, которые попали в тюрьмы.

"Еще раз повторяю: заставьте всех работать, у каждого должен быть перечень таких "тунеядцев", которые должны работать", – заключил он.
Источник: sputnik.by
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