"Ни Сергей Гасоян, ни кто-либо другой из штаба не будет принимать участие в завтрашнем заседании", — заявили журналистам Еврорадио в пресс-службе Цепкало.





Ранее сообщалось, что юрист избирательного штаба Цепкало Сергей Гасоян заявил, что собирается участвовать в заседании "Круглого стола демократических сил". "Почему нет, если, пусть и в таком формате, но нам дают высказаться, доказать свою позицию", — объяснял он.





"Круглый стол демократических сил" возник по инициативе Юрия Воскресенского — экс-активиста штаба Виктора Бабарико. Воскресенский пошел на сотрудничество с властями. Он заявляет, будто ведет переговоры с Координационным советом.





В первом заседании "круглого стола" в конце ноября кроме самого Воскресенского участвовали экс-председатель наблюдательного совета "Технобанка" Владислав Коцаренко, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц и бывший участник кампании Цепкало Николай Сериков.