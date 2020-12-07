



"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим, добавим кому мало, но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия.





В данном случае вот самая демократичная схема, во всех демократических государствах именно так: правительство внесло, парламент согласовал — если это закон, глава государства его подписывает или отклоняет, если нарушаются принципы, которые установлены пять лет назад Всебелорусским народным собранием.





На очередные пять лет основные принципы функционирования нашего государства будут установлены этим съездом народа. Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема", — заявил Лукашенко.





На основании вышесказанного в очередной раз можно убедиться, что никуда уходить он не собирается, если общество ему не поможет.





Более того, ни о какой реформе Конституции тоже уже речи не идет. Похоже, он надеется усидеть на штыках.