Итоги президентских выборов в Белоруссии спровоцировали крупнейший в истории страны политический кризис, вызванный исключительно внутренними причинами. Молодежь, выросшая в постсоветскую эпоху, воспринимает Александра Лукашенко как человека из прошлого, — у них другие ценности и мировоззренческие установки.





Средний возраст жителей Белоруссии составляет около 40 лет, 26 из которых они живут под руководством одного человека. Накопившаяся усталость от несменяемой власти, застой во всех сферах общества, отсутствие социальных лифтов, недопуск альтернативных кандидатов к выборам, аресты оппозиционных политиков на протяжении нескольких месяцев усиливали раздражение в обществе.





Спусковым крючком стали жестокие действия власти по разгону протестов 9-11 августа. Впервые со времен Второй Мировой войны в Минске на улицах гремели взрывы. По разным оценкам, в первые недели протестные марши собирали в Минске и других городах от 400 000 до 600 000 человек. Имевшие место локальные забастовки на некоторых предприятиях привели к незначительному сокращению производства продукции.





В ответ на протест белорусские власти запустили маховик репрессий. По оценкам правозащитников, с начала акций протеста были задержаны свыше 30 000 человек, как минимум 8 погибли. В тюрьмах находятся около 200 политических заключенных.





Глубокий раскол в белорусском обществе привел к гражданскому конфликту и радикализации протеста. В первые недели режим выстоял, предотвратив революционный сценарий смены власти.





В сентябре-октября белорусские власти активно обсуждали вопрос внесения изменений в конституцию через проведение референдума, а затем проведение новых парламентских и президентских выборов. О необходимости внутриполитического диалога и трансформации говорили и российские руководители.





Однако Александр Лукашенко, почувствовав некоторую стабилизацию ситуации и сокращение численности протестующих на улицах, решил изменить ранее предлагавшийся механизм смены конституции страны. Вместо принятия поправок в основной закон на референдуме, который планировалось провести весной 2021 года, он предложил парламенту перераспределить полномочия президента.

Таким образом Лукашенко дает понять, что никуда он уходить не собирается.

Однако, вероятно, сценарий полной консервации статус-кво не устраивает даже тех, кто делает ставку на постепенное угасание протестной активности. Показательным был недавний визит в Беларусь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передавшего «привет от Владимира Владимировича» и напомнившего, что Москва ждет от Минска конституционной реформы.





Для Москвы белорусский политический кризис стал отчасти неожиданным, несмотря на прогнозы аналитиков, которые еще в июне предсказывали масштабные протесты.

Поддержка Лукашенко со стороны Кремля предотвратила революционный сценарий, подобный событиям в Киеве в 2014 году,

но спровоцировала снижение доверия к российской власти в Беларуси.

Белорусская аналитическая мастерская зафиксировала в ноябре падение на 11 % сторонников союза с Россией по сравнению с сентябрем этого года.





Для преодоления белорусского политического кризиса необходимы значительные финансовые ресурсы. Белорусское правительство не имеет источников финансирования и политической воли для проведения экономических реформ. В условиях ужесточения санкций со стороны Запада Беларусь столкнется с ограничениями внешнего заимствования, что приведет к сокращению золотовалютных резервов.





Уже в течение ближайших месяцев Беларусь может столкнуться с валютно-финансовым кризисом и угрозой дефолта. Отток человеческого и финансового капитала из IT-кластера, ограничение доступа к кредитным ресурсам приведет к макроэкономической нестабильности. Это вызовет высокую инфляцию, девальвацию национальной валюты, а также может спровоцировать кризис банковской системы.





Вследствие политического кризиса суверенный кредитный рейтинг опустится до мусорного уровня. Высокая стоимость обслуживания государственного долга Беларуси еще больше возрастет, что приведет к повышению налоговой нагрузки, снижению государственных расходов и падению объема предоставляемых государством услуг и их качества.





Пока Лукашенко будет оставаться во главе государства, инвесторы вряд ли будут готовы вкладывать в белорусскую экономику, а рынки западного капитала будут закрыты. Экономический кризис может спровоцировать новую волну политического кризиса и социальной нестабильности, а значит, и

новую волну масштабных протестов уже весной 2021 года.





Россия частично может реструктуризировать внешний долг Беларуси, чтобы не допустить сильного обвала валюты, но это не решит проблемы доверия к Лукашенко в белорусском обществе. Кредит, выданный Владимиру Януковичу в декабре 2013 года, его не спас.





В российском обществе распространены мнения, что слабого Лукашенко можно склонить к «углубленной интеграции» и побудить подписать «дорожные карты» в рамках "союзного государства". Это, вероятно, является заблуждением.





Любые международные договоры, подписанные руководителем, не имеющим легитимности, могут быть поставлены под сомнение частью белорусского общества и спровоцировать антироссийские волнения. Также это может стать поводом для новых санкций со стороны Запада в адрес России.





Преодоление политического кризиса возможно реализовать через транзит власти в рамках конституционных механизмов. Такой путь позволит создать в Белоруссии возможности для начала экономических и политических реформ. Однако растущее недоверие общества к институтам власти вызовут непринятие навязанных властью конституционных поправок.





Оптимальным решением видится проведение референдума об изменении конституции с перераспределением полномочий от президента к парламенту, правительству и местным органам власти. Далее обновленный основной закон потребует проведения досрочных президентских и парламентских выборов. Обязательными условиями должны стать гласность и максимальная открытость во время голосований.





Россия как никто другой заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса в Беларуси, особенно в преддверии парламентских выборов 2021 года. Москва является единственным центром силы, способным обеспечить гарантии безопасности для Лукашенко в случае его ухода из власти.





Нет сомнений, что держаться он будет до последнего. Но за чей счет? Россия уже спасла Лукашенко в августе-сентябре, подорвав свою репутацию в Беларуси. Попытки Лукашенко снова всех развести и перехитрить могут закончиться для него плачевно. Желание оставаться во главе руководителя государства до 2025 года выглядит чересчур опрометчиво и самоуверенно.