



По их мнению, ей понадобится 45 дней, чтобы подготовить к новым выборам президента. Хотя Светлана и не исключила, что сроки могут и сместиться.





«Это минимум, который необходим до проведения новых выборов. Конечно, это время может затянуться, в других странах он тоже затягивался. Но наша задача — как можно быстрее это сделать, чтобы новые выборы состоялись, состоялись на нормальных условиях и все имели одинаковые условия для конкуренции», — уточнил Франак Вячорка.





«Но, опять же, все, зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент. Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь — вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях», — передает словам Светланы Тихановской tut.by.





По словам советника лидера оппозиции Франака Вячорки, в скором времени будут опубликованы документы, которые лягут в основу реформ в стране.





«Первый — предложения по проведению новых выборов, второй — программу экономической помощи на транзитный период — что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий — это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый — предложения по конституционной реформе, но не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже», — рассказал советник Светланы Тихановской.





Сама же лидер оппозиции рассказала, что уже формирует «так называемый кабинет».





«Мы долго думали, как его назвать, чтобы не было аналогий с министерствами. В нем уже есть несколько моих представителей — представитель по экономике Алесь Алехнович, представитель по образованию Ольга Шпарага.





Мы сейчас расширяем этот кабинет, чтобы охватить каждую сферу деятельности, чтобы после переговоров была мягкая организация новых выборов, без повальных люстраций. Это не значит, что все министерства будут разогнаны, до новых выборов все пошли вон. Абсолютно нет, все остаются на своих местах.





Но пока проходит переходный период, мне нужна моя команда, люди, которые пользуются в своих профессиональных кругах доверием и авторитетом, и которые вместе со мной пройдут этот путь. То, что я сказала, что буду руководить Беларусью, это не значит, что буду делать это одна, со мной будет моя команда», — уточнила Светлана Тихановская.





Ранее Телеграф сообщил, что после того, как лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова руководить Беларусью в переходный период (это когда Александр Лукашенко каким-то образом отказывается от власти и готовятся новые выборы), ее советник Александр Добровольский решил рассказать о шести сценариях, в результате чего этот самый переходный период может начаться.





Сама же Светлана Тихановская выступила с обращением, в котором официально заявила, что готова управлять Беларусью в переходный период до новых выборов. По ее мнению, это случится неминуемо.





«Мы понимаем, что режим разваливается и за этапом давления и протестов неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом», — уверена лидер оппозиции.