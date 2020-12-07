Режим пытается отвлечь белорусов от протестов скорой войной с НАТО

Рост военных расходов соседних государств за последние годы увеличились до 40%, заявил в воскресенье начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин в эфире зомбоящика.





В частности, он сообщил о планах Польши в ближайшие пять лет увеличить численность армии со 110 тыс. до 200 тыс. военнослужащих, добавив, что в Польше уже формируется 18-я дивизия «в непосредственной близости от государственной границы с Республикой Беларусь". По такому же пути идут Литва и Латвия, "численность вооруженных сил которых за последние годы увеличилась практически в два раза".





"Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил", - заявил Косыгин.





Он также сказал, что замысел учений НАТО "Защитники Европы - 2020" указывает, что основной противник - Союзное государство, добавив, что аналогичные учения пройдут в следующем году.





"Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь. Речь об объектах государственного и военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", - посетовал представитель Генштаба РБ.