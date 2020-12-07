Однако законопроект, по ее словам, может быть подготовлен и раньше старта весенней сессии. Депутат не уточняла, какие нормы могут прописать в документе, работа над которым ведется. Уточним, что в этом сюжете гостелеканала говорится среди прочего про БЧБ-символы, в том числе про БЧБ-флаг, а также про протестные движения.





— С учетом подходов о недопустимости нацизма будут принимать в дальнейшем и законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Сейчас идет процесс активной наработки и, возможно, к весенней сессии мы будем иметь комплексный документ, хотя он может появиться в парламенте и в ближайшее время, — сказала депутат Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.





Какие-либо другие детали законопроекта, работа над которым ведется, она не стала сообщать.





Уточним, что весенняя сессия парламента, как правило, стартует в первых числах апреля.





Ранее 24 ноября Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла Израиля, заявил, что белорусский парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма.









— Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов (итогов Второй мировой войны. — Прим. ред.) и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси). Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества, — заявил Лукашенко послу Израиля.





Ранее, напомним, Лукашенко назвал бело-красно-белый флаг фашистской символикой и заявил, что не намерен терпеть ее в Минске.





— Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества. Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать, — заявил он общаясь с работниками «Гомсельмаша».