Сторонники избранного президента Молдовы Майи Санду в воскресенье, 6 декабря, собрались в центре Кишинева, чтобы потребовать отставки правительства, роспуска парламента и досрочных выборов, передает NewsMaker





По словам организаторов акции, на площадь Великого Национального Собрания вышли 50 тысяч человек.





На митинге выступила Санду и другие молдавские политики, которые поддерживают интеграцию Молдовы в Евросоюз и НАТО. С трибуны зачитали резолюцию с требованием немедленной отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов.





«Это правительство является покровителем незаконных схем, с помощью которых продолжается хищение государственных средств, а население продолжает бедствовать. Во время выборов 15 ноября граждане Республики Молдова четко заявили, что срок полномочий этого правительства прошел, и премьер-министр Кику должен срочно уйти в отставку», - говорится в заявлении.





Митинг продолжался около двух с половиной часов.