+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сторонники Санду в Кишиневе вышли на протест с требованием отставки правительства и досрочных выборов

Организаторы утверждают, что на митинг в центре Кишинева вышли 50 тысяч человек.


Сторонники избранного президента Молдовы Майи Санду в воскресенье, 6 декабря, собрались в центре Кишинева, чтобы потребовать отставки правительства, роспуска парламента и досрочных выборов, передает NewsMaker.

По словам организаторов акции, на площадь Великого Национального Собрания вышли 50 тысяч человек.

На митинге выступила Санду и другие молдавские политики, которые поддерживают интеграцию Молдовы в Евросоюз и НАТО. С трибуны зачитали резолюцию с требованием немедленной отставки правительства Иона Кику и проведения досрочных парламентских выборов.

«Это правительство является покровителем незаконных схем, с помощью которых продолжается хищение государственных средств, а население продолжает бедствовать. Во время выборов 15 ноября граждане Республики Молдова четко заявили, что срок полномочий этого правительства прошел, и премьер-министр Кику должен срочно уйти в отставку», - говорится в заявлении.

Митинг продолжался около двух с половиной часов.

Бывший премьер-министр Молдовы, председатель партии «Действие и Солидарность» Майя Санду одержала победу во втором туре президентских выборов. Санду собрала 57,72% голосов избирателей, а лидер пророссийских оциалистов Игорь Додон - 42,28%.

После избрания Санду парламент поддержал ряд резонансных инициатив:

  • выведение главной молдавской спецслужбы СИБ (Служба информации и безопасности) из-под контроля президента и подчинении ее парламенту;
  • присвоение русскому языку статуса «языка межнационального общения»;
  • отмену закона о противодействии иностранной пропаганде, который запрещает трансляцию в Молдове российских телеканалов.
Санду пообещала, принятые поспешно законы будут обжалованы в Конституционном суде, а также потребовала отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]