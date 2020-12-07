Караев ответил на вопрос об убийстве Бондаренко

– Вы говорили о братстве. У меня такой вопрос. Ситуация с Романом Бондаренко. Насколько известно, он тоже служил в в/ч 3214. Как-то незаметно было, как отреагировало братство 3214 на эту ситуацию. Может быть, есть какая-то информация? Как-то сплотились, отреагировали агрессивно? Или, наоборот, разбирались как-то?

Ответ Караева был таков:

– Я думаю, об этом случае уже много рассказано, и единственно достойное реагирование – меньше шума вокруг этого, не делать на этом никаким сторонам никаких спекуляций. Главным здесь является упокоение души человека. Какую-то сторону сейчас вокруг этого проявлять и снова раздувать искры не стоит никому.





Напомним, произошедшее почти месяц назад убийство минского активиста Романа Бондаренко до сих пор не раскрыто, несмотря на наличие видео с места его похищения. Вместо этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело за передачу сведений о результатах медобследования погибшего.