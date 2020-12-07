Сколько денег потеряет Беларусь от разрыва отношений с ЕС и США

— Хотя бы потому, что отношений и сотрудничества десять и тем более двадцать лет назад было значительно меньше, — поясняет директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. — Вот так выглядит взаимодействие с Всемирным банком, ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и институтами ЕС в финансовом выражении за весь период независимости (цифры предварительные, будут уточняться).









В последние годы Беларусь, в среднем, получала кредитов и помощи на сумму около 500 млн евро. Прошлый год был рекордным с почти 1,4 млрд.





В 2008-2010 эта сумма была в раз пять меньше — около 100 млн евро в год. В 1990-х сотрудничество было совсем минимальное.





Кстати, после 2010-2011 года работа с ЕБРР и ВБ продолжалось. Сейчас, до разрешения политического кризиса, она вряд ли будет возможной, отмечает политолог.





Добавим, что из-за не прекращающихся репрессий со стороны белорусских властей Евросоюз готовит новый пакет санкций против официального Минска. Он может стать самым болезненным, т.к., возможно, новые санкции будут иметь экономический характер и затронут конкретные компании.