По его мнению, все дело в выборах президента США.





Эксперт рассказал, что спасло Лукашенко от отставки до или сразу после Нового года

Как известно, победу на выборах в США одержал Джон Байден. В январе состоится инаугурация президента, а назначение новой администрации еще позже.





Это значит, что в ближайшее время Америке «будет не до Беларуси», считает политолог.





Александр Григорьевич это почувствовал. Можно протянуть еще полгода, а где полгода, там год и так далее – цитирует «Украина.ру» слова политолога.





По мнению эксперта, в руки к Лукашенко «поплыли довольно сильные карты», он будет пытаться отсидеть еще 5 лет на посту президента, пользуясь политической хитростью.





Сам же Третьяков считает, что ситуация в Беларуси стабилизируется, когда к власти придет новый президент. Также стране необходима политическая реформа.



