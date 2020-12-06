Мнения. Как выбить силовиков из рук Лукашенко

Тем временем Светлана Тихановская объявляет новый этап народного трибунала над преступлениями режима, пишет belsat.eu. Чего боится Лукашенко и как Запад может помочь белорусам?





Во время онлайн-встречи с руководителями других стран-членов ОДКБ Лукашенко заводит старую «шарманку» о мнимых претензиях Польши на территории Беларуси:





«Дело в «исторической принадлежности белорусских земель Польше». Это заявляется уже в открытом режиме. Слушайте,

я как президент и белорусы можем ли с этим согласиться? Во-вторых, нам абсолютно понятно стало: дело в создании группировки НАТО для захвата этих земель».





Очевидно, что нелегитимный руководитель страны в очередной раз пытается надавить на имперские амбиции Кремля и личные сантименты Путина. Который сам, кстати, во время сессии заявил, что в Беларуси присутствует «внешнее вмешательство». Правда, не сказал, с какой стороны.

Комментирует политолог Павел Усов:

«Такой риторикой может пользоваться исключительно российский истеблишмент для внутренних потребностей. И реакции на заявления Лукашенко, наверное, не будет никакой. Тем более, такие страны ОДКБ, как Казахстан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан не собираются реально каким-то образом противостоять или воевать с НАТО, потому что это абсурд».





Однако Лукашенко считает абсолютно по-другому и продолжает:





«События в Беларуси – открыто уже говорят: это трамплин для давления на Российскую Федерацию. При этом вот просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко – Беларусь, что это не у нас (может быть, и мы когда-то так думали, даже о событиях в Украине – это где-то не у нас), то не успеете оглянуться, как это будет у вас. Поэтому нам нужно работать против этого сейчас. Используя горький опыт в том числе и Беларуси».





Переводим на понятный язык: дайте хоть сколько денег, а то скоро враг будет под стенами Кремля. Чтобы понять реакцию Путина, достаточно просто посмотреть на его выражение лица во время видеоконференции ОДКБ.





Вероятно, что Лукашенко пытается подать в качестве внешней угрозы международное давление на режим в Беларуси. В том числе на силовой блок диктатуры. Так, сейчас штаб Светланы Тихановской, а также ряд общественных организаций ведет работу над признанием ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями. Правда, общее международное признание будет получить довольно сложно. Однако можно добиться его от отдельных стран или на уровне Евросоюза.

Комментирует адвокат Алесь Михалевич:

«Для тех людей, которые участвуют в этих организациях, будут ограничения приезда, банковских счетов, большие проблемы и конкретное преследование в отдельных странах, если они туда приедут. Но мы все понимаем, что сотрудники этих организаций даже в Россию не особо ездят, не говоря о других странах».





К тому же, преступления режима будут рассматриваться в судах зарубежных стран при помощи универсальной юрисдикции. Граждане Беларуси могут обращаться в органы других государств, где могут рассматриваться такие дела. Так, в Литве возбудили следствие по делу Максима Хорошина – владельца цветочного магазина, которого задержали и жестоко избили белорусские силовики.





Комментирует Франак Вячорка, советник Светланы Тихановской по международным делам:





«Когда следствие будет завершено, это будет прекрасный месседж всем тем в Беларуси, кто бьет, унижает, насилует, что ничто не останется безнаказанным. Наша задача – не допустить безнаказанности. Даже если не будет Лукашенко, те люди, которые совершают преступления, не должны уйти от ответственности. И кейсы универсальной юрисдикции – прекрасная возможность наказать людей уже сейчас, а не через несколько лет, если все забудется и этим людям все сойдет с рук».





Для усиления такого давления народное антикризисное управление Павла Латушко совместно с командой бывших работников силовых структур «By_Pol» создали единую книгу регистрации преступлений. Там будут собираться и обрабатываться все сведения обо всех нарушениях закона, на основании чего впоследствии и будут инициированы судебные процессы.





Андрей Остапович, бывший следователь, координатор инициативы «By_Pol»:





«Универсальная юрисдикция может ускорить процесс создания следственной международной группы для расследования преступлений против человечества в отношении граждан на территории Беларуси».





На данный момент уже ведется подготовка еще около десятка подобных дел для суда в Литве. Однако задача штаба Светланы Тихановской – включить в расследования преступлений режима как минимум все страны Европы, которые имеют такую возможность по закону.





Адвокат Алесь Михалевич:





«Несмотря на то, что зарубежные страны имеют право возбуждать уголовные дела относительно преступлений против человечества и против пыток, которые в Беларуси происходят, прежде всего это должна быть общественная кампания. Освещение всего этого в международных СМИ, и должно быть персональное давление против этих людей».





Кроме давления, создание единой книги регистрации преступлений и ее постоянное обновление позволит поддерживать вопрос репрессий режима против белорусов на повестке дня как внутри страны, так и за ее пределами.





Андрей Остапович:





«Эта книга задумана для того, чтобы дать возможность людям обратиться в независимый орган, так как на территории Беларуси на данный момент, к сожалению, нельзя себе обеспечить защиту. Никто эту защиту не дает именно легитимно, независимо от позиции человека в политическом плане».





Поэтому не удивительно, что Лукашенко сильно нервирует эта инициатива, так как давление на силовиков – прямая попытка выбить из его рук единственную карту, которая у него осталась.











