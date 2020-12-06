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120 день протестов: перед протестным маршем в Минске заметили силовиков с овчарками? Где-то мы это уже выдели

6 декабря в Беларуси — 120-й день протестов после выборов и 18-е воскресенье подряд, когда белорусы выходят на улицы. Намеченный на сегодня марш протеста в телеграме называют Маршем свободы.

Силовики с собакой патрулируют улицу в Малиновке

Как и в прошлое, и в позапрошлое воскресенье, когда проходили Марши районов, силовики разместили свою технику в минских "спальниках". В городе замечены "Рубежи" — машины, блокирующие движение демонстрантов, — и водомёт, несмотря на околонулевую температуру.

А из нового: патруль с собакой идет вдоль автобусов с силовиками на улице Косманавтов в Малиновке, пишет euroradio.fm
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