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Максим Горюнов: "Диктатор, который не умеет обмануть народ, может быть диктатором пока народу все равно, кто им правит"

"За эти месяцы стало ясно, что у Лукашенко была власть не потому что он всех обманул. Власть была у Лукашенко, потому что большинству граждан было глубоко безразлично, в чьих руках власть. Можно было и не врать, и результат был бы тот же", - пишет философ и публицист на своей странице Facebook.


"Если бы Лукашенко и в самом деле было такой одаренный обманщик, каким казался, мы бы увидели много ярких и убедительных манипуляций, какие-то сложные ходы в отношениях с ЕС и РФ.

Талант крупного политического жулика раскрывается в сложных ситуациях, как у него сейчас. Но ничего не раскрылось. За месяцы протеста он только и придумал, что избивать граждан и произнёс десятки нелепых реплик, каждая из которых делала его положение еще хуже.

Да, он диктатор, но который совсем не умеет обмануть народ. Диктатор, который не умеет обмануть народ, может быть диктатором пока народу все равно, кто им правит.

При этом, нужно понимать что безразличие к власти - это нормально для народа, который только учится быть гражданами, только осознает свои права на территорию.

И судя по всему, ситуация с Москвой была такая же: никого он там не обманывал. Он был интересен своей устойчивой ностальгией по СССР и иррациональным страхом перед ЕС и за это ему многое списывали. В принципе, готовы и дальше списывать, но у народа произошло осознание себя народом, развился вкус к правам и свободам, а это в корне меняет дело: он не может обманывать народ, он диктатор политической пустоты, диктатор-не-народа и места ему теперь нет".
"Белорусский партизан"
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