Белорусские документалисты Дарья Демура, Максим Швед и Екатерина Игнашевич сняли документальный фильм о протестах в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».





«Я выхожу» - это последние слова молодого минчанина Романа Бондаренко в телеграмм-чате перед тем, как он вышел на улицу, чтобы остановить неизвестных людей в штатском, которые срезали бело-красно-белые ленточки на «Площади перемен» в Минске.





Бондаренко был избит и увезен неизвестными, затем доставлен в больницу и там скончался. На похороны Бондаренко в Минске пришли тысячи людей, слова «Я выхожу» стали лозунгом протестов.