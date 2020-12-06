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Памяти Романа Бондаренко. «Я выхожу»: снят документальный фильм о протестах в Минске

Последние слова Романа Бондаренко стали настоящим лозунгом протестов.

Памяти Романа Бондаренко. «Я выхожу»: снят документальный фильм о протестах в Минске
Белорусские документалисты Дарья Демура, Максим Швед и Екатерина Игнашевич сняли документальный фильм о протестах в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

«Я выхожу» - это последние слова молодого минчанина Романа Бондаренко в телеграмм-чате перед тем, как он вышел на улицу, чтобы остановить неизвестных людей в штатском, которые срезали бело-красно-белые ленточки на «Площади перемен» в Минске.

Бондаренко был избит и увезен неизвестными, затем доставлен в больницу и там скончался. На похороны Бондаренко в Минске пришли тысячи людей, слова «Я выхожу» стали лозунгом протестов.
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