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«Крайняя мера» — Латушко рассказал, когда Беларусь отключат от SWIFT

Глава НАУ и член президиума Координационного совета Павел Латушко рассказал 4 декабря, что отключение Беларуси от SWIFT рассматривается в оппозиции как крайняя и эффективная мера.


«Отключение Беларуси от SWIFT — крайняя мера. Прежде чем предпринимать такие шаги, нужно изучить мнение белорусского общества и экспертов, заявил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко на пресс-конференции, которая состоялась в режиме онлайн в пятницу.

«Принятие данной меры может иметь место только в крайнем случае», — сказал Латушко.

Павел Латушко напомнил, что сейчас проходит опрос, стоит ли отключать Беларусь от SWIFT: «Прежде всего, белорусское общество должно дать ответ».

Кроме того, по его словам, важно мнение экспертов-экономистов, их оценка последствий такого шага, передает «Интерфакс-Запад».

В свою очередь, ответственный за внешнюю политику и торговлю в НАУ экс-глава НОК Беларуси Анатолий Котов заявил о намерении «обеспечить соблюдение всех имеющихся двусторонних и многосторонних международных договоров, принимая их в качестве основы для дальнейшего движения».

«НАУ не планирует делать геополитический выбор на данном этапе, не планирует разворачивать страну на Восток или на Запад. Белорусское общество в состоянии само решить, каким курсом двигаться, во время и после новых президентских выборов», — сказал он.
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