



Белорусская партия «Зеленые» действительно считает, что Конституция РБ нуждается в существенных изменениях, отражающих потребности нашего общества и реалии сегодняшнего дня. Так же, как самые глубокие реформы необходимы всей нашей стране. У нас есть свои предложения и наработки по самому широкому спектру вопросов – политических, социальных, экономических и экологических. И мы готовы их вносить и предлагать. Однако такого рода процесс по конституционным преобразованиям является чрезвычайно важным и ответственным делом. Поэтому рассмотрение предложений и принятие решений по изменению Конституции РБ не может проходить кулуарно, но должно осуществляться на основе самых широких и прозрачных демократических процедур. В то же время «Всебелорусское народное собрание» не избирается в результате открытых и свободных выборов, но формируется исключительно административным путем. И поэтому не может отвечать критериям независимого и демократического представительства, отражающего все имеющиеся в обществе запросы и точки зрения. Белорусская партия «Зеленые» не отказывается от конструктивного участия в преобразовании Конституции и государственного строительства. Нам не нужны бессмысленное насилие и разрушения, внешнее вмешательство в дела Беларуси и гражданская война. Но именно поэтому мы считаем – реформа Конституции должна проходить в условиях полностью гласного и открытого обсуждения и равного участия всех заинтересованных сторон.





Для этого мы предлагаем – создать соответствующую площадку для обсуждения конституционной реформы с паритетным участием представителей действующей власти, политических партий, общественных организаций, свободных профсоюзов и гражданского общества в целом (условно – «Конституционную ассамблею»). Более подробный регламент ее формирования может быть определен дополнительно. Также непременным условием начала такого диалога должно стать освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, а также привлечение к ответственности лиц, к ним причастных. Только на такой основе может быть начать путь к диалогу и согласию, и к выработке нового Основного Закона страны.





Сегодня все граждане Республики Беларусь, без различия в их политических взглядах и пристрастиях, заинтересованы в выходе из нынешнего политического кризиса, самого жестокого и сильного за всю историю ее независимого существования.





Любопытно, что предложения поучаствовать в конституционном процессе от имени оргкомитета Всебелорусского народного собрания поступают в адрес оппози онных партий в тот момент, когда многие из них получили предупреждения от Минюста, появление которых связывают с тем, что на заседании круглого стола 10 сентября представители 10 из 15 зарегистрированных в Беларуси политических партий приняли общую резолюцию, в которой осудили насилие, а также призвали к диалогу и проведению новых президентских выборов. А уже 16 сентября на встрече с «политическим активом» Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству юстиции провести перерегистрацию партий. Напомним, что вынесение нескольких предупреждений чревато закрытием политической партии или приостановление её деятельности сроком до полугода.