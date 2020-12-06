Фотофакт: Это не сумасшедший дом - участники провластного автопробега устроили фотосессию
Участники провластного автопробега в «Тростенеце» топтали бело-красно-белый флаг
Фото появились в телеграм-канале «Лукашенконашпрезидент». На нем видно, как участники провластного автопробега «За единую Беларусь» в мемориальном комплексе «Тростенец» позируют, стоя ногами на бело-красно-белом флаге.
Очевидец также снял видео, как проходила эта фотосессия. Можно слышать, как ее участники постоянно ругаются матом, пишет udf.by
10:14 06/12/2020
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