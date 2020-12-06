Кац: «Лукашенко — прям как дедушка Ленин»

— Лукашенко занесло в родильный дом. Зачем? — недоумевает Максим Кац. — Он зашел в палату к женщинам, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, назвал коронавирус не таким уж страшным заболеванием и пожелал хорошего настроения!





По мнению политолога, причина в этом только одна:





— Визиты в больницу на фоне тяжелой обстановки, видимо, являются попытками вернуть себе статус отца-спасителя: все-то у него под контролем. При этом в Беларуси нет достоверной статистики по заражениям, а цифры, которые дает Минздрав, очевидно занижены. Другую информацию предоставлять не собираются, а по поводу врачей, которые создали канал с правдивой информацией по отдельным регионам, Лукашенко высказался, что они занимаются не тем, чем надо.









Максим Кац также прокомментировал встречу главы Совета Республики Натальи Кочановой со студентами журфака.





— По ее итогу можно издать сборник цитат, — отметил эксперт.





Он также вспомнил, как Лукашенко некогда своеобразно похвалил Кочанову.





— Лукашенко, тот еще сексист, на одной из встреч на Тракторном заводе отметил, что Кочанова была бы отличным президентом, если бы ни одно но — она женщина. У-у, страшное преступление! — иронизирует Кац. — Но несмотря на высокую оценку своей работы, сама Кочанова на встрече со студентами уверяла, что никаких приближенных у Лукашенко нет, и в этом его сила. Она убежденно говорит, что он вовсе не олигарх, у него нет никакого бизнеса или счетов. Он типа честный и справедливый человек. Прям, как дедушка Ленин.





Особого внимания заслужило заявление главы Совета Республики по поводу стрельбы, которая может начаться, если не прекратятся акции протеста.





— Кочанова заявила, что все эти выходы ни к чему хорошему не приведут, если завтра начнется стрельба, то в этом будете виноваты вы и такие, как вы, — напоминает Максим Кац. — Это, кстати, распространенная манипуляция таких режимов. Они безо всякой причины начинают сами избивать людей на улицах, угрожают стрелять и даже раньше стреляли и убивали. Вся агрессия исходит от власти. Если полиции не будет на этих акциях, то не будет разбита ни одна витрина, никто не пострадает и вообще ничего плохого не произойдет. То есть агрессор тут государство, а люди жертва. Чтобы не было стрельбы, достаточно просто не стрелять!