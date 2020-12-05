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Следственный комитет вызывает на допрос всех сотрудников издания «Наша Ніва»

Двадцать человек получили повестки.


О том, что Следственный комитет вызывает на допрос всех сотрудников издания «Наша Ніва», сообщил главный редактор Егор Мартинович.

Отметим, что накануне про «Нашу ніву» вспоминала на встрече со студентами Наталья Кочанова.

— Что касается негосударственных СМИ: я в хороших отношениях с главредом Нашей Нивы, — заявила глава Совета Республики. — Но как я могу хорошо относиться к НН, когда обо мне там только ложь? Я всегда была очень открытая, каждый месяц у меня была прямая трансляция, где я отвечала на вопросы. И вот я потом читаю на Нашей Ниве обо мне лживые факты и это сплошь и рядом продолжается. Поэтому понимаете, когда один журналист Нашей Нивы пытался со мной поговорить я сказала: мне может быть и интересно с вами поговорить, но вы же потом напишете неправду.

Впрочем, кто именно выдает «неправду», не совсем понятно. Так, главный редактор «Нашай нівы» был сильно удивлен, что находится в хороших отношениях с человеком, с которым ни разу в жизни не разговаривал.

«Той момант, калі раптоўна даведаўся, што ў мяне ёсць новы сябар — Наталля Іванаўна Качанава. Праўда, мы ні разу ў жыцці не размаўлялі, але калі сябар, то сябар!», — написал Егор Мартинович.

С чем связан вызов журналистов в Следственный комитет, не сообщается.
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