Два экс-президента Армении требуют отставки Пашиняна





"Все бывшие власти независимой Армении войдут в историю как власти, победившие и освободившие земли, достойно защищавшие родину, а ты - как руководитель, недостойно потерпевший поражение в войне ради собственного кресла, сдавший земли Арцаха, не способный на ведение переговоров и поставивший под серьезную угрозу безопасность Арцаха и Армении, как трус с клеймом предателя на лбу. История пишется на фактах", - заявил Серж Саргсян, которого процитировала в субботу его пресс-служба.





Саргсян отметил, что Пашинян не имеет права говорить об истории переговорного процесса по Карабаху.





"История переговоров, которой ты владеешь, услышана, как ты выразился, от "образованного" и "конструктивного" Алиева, которому ты настолько верил, что посчитал ненужным подробно узнать о процессе от всех предыдущих лидеров своей страны, проводивших переговоры. Ты безоговорочно доверял нашему врагу, а не своим политическим оппонентам. Именно поэтому ты до сих не понял смысла и цели переговорного процесса. Когда враг, нашептавший тебе на ухо историю переговоров исключительно в интересах своей страны, после твоего предательства родины, обращаясь к тебе в эфире, на протяжении целого дня подвергал самым страшным унижениям, смеялся над тобою и издевался, ты и даже словом не обмолвился", - отметил Саргсян.





Координатор офиса экс-президента Армении Роберта Кочаряна написал на своей странице в фейсбуке, что "утреннее выступление Пашиняна вызывает жалость". "Ясно, что он больше не владеет ситуацией. Он должен уйти", - отметил он.





Утром в субботу Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке отверг все обвинения в дипломатическом провале по вопросу карабахского урегулирования, обвинив в этом прежние власти.





В субботу в Ереване проходит митинг с участием нескольких десятков тысяч человек с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.