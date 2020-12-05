



Судя по заявлениям Александра Лукашенко на саммите стран ОДКБ, белорусская сторона так и не усвоила уроки Карабахского гамбита Кремля и его последствия для Беларуси, пишет политолог, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





Несмотря на многократные призывы Еревана к Москве с просьбой о помощи во время "Второй Карабахской войны" как в рамках союзнических обязательств ОДКБ, так и по двустороннему треку (у РФ и Армении есть соглашение об Объединённой группировке войск, как у Беларуси и РФ - о Региональной группировке войск), они остались полностью проигнорированы Кремлем.





Спокойствие, с которым Кремль наблюдал за тем, как азербайджанские силы наступали и громили войска своего главного союзника на Южном Кавказе, объясняется несколькими причинами.





Оно было обусловлено не только и не столько тем фактом, что формальные военно-политические обязательства перед Арменией заканчиваются на собственно международно признанной армянской территории, а Нагорный Карабах не признан Россией и не входит в зону ответственности ОДКБ.





Главная причина, по которой Кремль не вмешался и даже оказал давление на Ереван, заключается в том, что разгром армянских войск в конфликте с Азербайджаном был единственным способом принудить Армению к выполнению так называемого плана Лаврова (возвращение оккупированных районов вокруг самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики в юрисдикцию Азербайджана и ввод на них российских миротворцев). Его выполнение Москва тщетно пыталась навязать Еревану как минимум с 2016 года, но всякий раз наталкивалась на жесткое сопротивление армянских элит, особенно «карабахского клана», как до бархатной революции 2018 года, так и после.









Хотя с первого взгляда может показаться, что Россия понесла значительные репутационные и геополитические потери, не оказав поддержки своему формальному военно-политическому союзнику, позволила усилить свое влияние в Азербаджане Турции и даже допустила развертывание там турецких военных-миротворцев, по факту Москва расширила свое влияние в регионе, развернув свой военный (миротворческий) контингент на территории НКР, территория которой де-юре является азербайджанской. Таким образом, имея военную базу в Армении, Москва спроецировала свое военное присутствие на де-юре территорию Азербайджана.





В тексте трехстороннего заявления вопрос статуса НКР проигнорирован, эта территория в ближайшие 5 лет останется под управлением российской военно-гражданской администрации. Уйдет ли российский миротворческий контингент оттуда после истечения срока своего пятилетнего мандата, остается открытым вопросом.





Не исключено, что Кремль попытается разыграть карту особого статуса Карабаха в юрисдикции Азербайджана, но де-факто под российским контролем с бессрочным военным присутствием как гарантия безопасности для местного населения.





Таким образом:





+ Перед нами новый геостратегический подход России - "стратегическая сдержанность". Он подразумевает сброс токсичных активов (таких как Карабах) в обмен на политико-экономические и военно-дипломатичеакие дивиденды от региональных и глобальных игроков. Кремль воспринимает Лукашенко как токсичный актив и поддерживать его любой ценой не собирается. Промедленнее чревато распространением новых западных санкций на Россию. В январе Москва перейдёт к активным действиям по принуждению Лукашенко к выполнению сочинских договоренностей.





+ Москва пошла на заключение сделок с стратегическими противниками своего формального союзника - с Баку и Анкарой, которая в течение всей «шестинедельной» войны оказывала активную дипломатическую и военно-техническую поддержку своему азербайджанскому союзнику. Такие же сделки Кремль заключит со странами Запада, конвертируя давление на Лукашенко с целью принуждения его к уходу в различные дивиденды.