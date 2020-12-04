Сергей Чалый: Сегодняшнее противостояние может завершиться только полной капитуляцией одной из сторон
Сергей Чалый, который в настоящий момент входит в основной состав Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси в качестве независимого экономического эксперта, 3 декабря встретился с гомельчанами.
О чем рассказал Сергей Чалый на встрече?
Об альтернативной реальности, которую создал для себя Лукашенко
Лукашенко уверил себя в том, что протестующих на самом деле мало, а большинство белорусов его поддерживают и нуждаются в защите. Он верит в существование «методичек» от Джина Шарпа, где прописан план действий протестующих, в эриксоновский гипноз, с помощью которого воздействуют на минчан «координаторы», словом, имеет совершенно неадекватные представления о тех процессах, которые происходят в Беларуси.
О коконе вокруг Лукашенко и двух Натальях
Лукашенко сформировал вокруг себя своеобразный кокон, непроницаемый для информации извне. На сегодняшний день лишь два человека, Наталья Качанова и Наталья Эйсмонт, имеют доступ в это закрытое пространство. Но информация, которую они поставляют, крайне искаженная. Наталья Качанова искренне считает Лукашенко гениальным правителем, а выстроенную им государственную систему идеальной. Наталья Эйсмонт сообщает только о том, о чем Лукашенко хотел бы услышать.
Последним человеком, которому удалось переместить в пространство кокона близкие к реальности факты, был, вероятно, Виктор Шейман незадолго до начала предвыборной кампании.
О специфике анонсов от Лукашенко
Почти каждое очередное действие властей, направленное на подавление протестов, Лукашенко анонсирует, приписывая его своим оппонентам. Так, в начальной фазе протестов, рисуя страшные картины хаоса, в который погрузится Беларусь, если протест не погасить, он заявляет, что по улицам будут бегать боевики, убивать людей и все подумают, что гестапо вернулось. Оправдывая действия силовиков на следующем витке репрессий, Лукашенко негодует: протестующие с улиц пошли во дворы, не дай бог они начнут ломиться в квартиры.
О резонансных сливах телефонных разговоров
Источник — внутри страны. Вероятнее всего — это КГБ.
Об угрозе отключения Беларуси от международной банковской системы SWIFT
Этот сценарий маловероятен. Ирак и Северная Корея — два государства, которые были отключены от этой системы — разрабатывали национальные ядерные программы и в силу этого представляли реальную угрозу для мирового сообщества. Беларусь угрозы такого уровня не несет.
О возможности реформирования экономики Беларуси «сверху»
Лукашенко никогда не пойдет на это. Если на 26 году своего правления он начнет проводить реформы, то тем самым признает, что завел страну в тупик.
О главной ошибке Светланы Тихановской
Светлана не заявила прямо о том, что выборы Александром Лукашенко были с треском проиграны. Она не объявила себя законно избранным президентом, а предпочла роль символа. Однако можно надеяться, что эта ошибка будет исправлена. Буквально сегодня Светлана Тихановская подтвердила готовность взять на себя ответственность за страну в период политического кризиса и далее — в переходный период.
О главной опасности, которая грозит КС
КС должен делать все возможное, чтобы не превратиться в Раду БНР 2.0.
О переговорах новой оппозиции с режимом Лукашенко
Эти переговоры невозможны. Противостояние может завершиться только полной капитуляцией одной из сторон.
О том, что должно произойти после победы народной революции
Должен состояться полный снос прежней системы и перезаключение общественного договора с новыми институтами.
13:39 05/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение