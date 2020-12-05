Трамп выводит большую часть войск США из Сомали
Президент США Дональд Трамп приказал вывести из Сомали большинство американских военных. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
США не уходят из Африки, подчеркнули в Пентагоне, и продолжат поддерживать своих партнеров в регионе в борьбе с экстремистскими организациями.
Часть сил будут выведены за пределы Восточной Африки, оставшиеся передислоцируют из Сомали в соседние страны и продолжат трансграничные операции.
На данный момент в Сомали находится около 700 американских военных, отмечает AP.
12:03 05/12/2020
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