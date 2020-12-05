Трамп выводит большую часть войск США из Сомали





США не уходят из Африки, подчеркнули в Пентагоне, и продолжат поддерживать своих партнеров в регионе в борьбе с экстремистскими организациями.





Часть сил будут выведены за пределы Восточной Африки, оставшиеся передислоцируют из Сомали в соседние страны и продолжат трансграничные операции.





На данный момент в Сомали находится около 700 американских военных, отмечает AP.