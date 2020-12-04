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Роман Бессмертный: Убийца Героя Беларуси Бондаренко находится в Москве

На Площади Перемен в Минске произошел переломный момент.


По словам бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного, убийца минчанина Романа Бондаренко находится в Москве, о чем знают белорусские протестующие.

Об этом Роман Бессмертный заявил в комментарии изданию Guildhall.

«В Беларуси произошел переломный момент в росте антикремлевских настроений – это убийство Романа Бондаренко. Это ключевой эпизод, так как убийца находится в России, и белорусы об этом знают, и они понимают, что произошло на самом деле. Также, хотя об этом молчат, белорусы знают, что кроме силовиков Беларуси их избивает и российский спецназ, среди которого много «отметившихся» в 2013 году в Украине, представители крымского и николаевского спецназа», – заявил политик.

Роман Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой медицинской помощи в Минске. В больнице он провел сутки. Туда его доставили из РУВД в бессознательном состоянии. Его прооперировали, но к вечеру состояние молодого мужчины ухудшилось, врачи констатировали смерть.

Романа Бондаренко задержали во дворе на «Площади Перемен» в Минске. Он вышел вместе с соседями поговорить с людьми, которые приехали срезать бело-красно-белые ленточки. Один из приезжих напал на него, сбил с ног, после чего Бондаренко унесли в микроавтобус.

В убийстве Героя Беларуси подозревают людей из ближайшего окружения Лукашенко — главу ФХБ Дмитрия Баскова и спортсмена Дмитрия Шакуту.
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