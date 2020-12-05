Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре
Третий пакет санкций Евросоюза против белорусских властей может быть введен уже в середине декабря. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.
Как пишет ТАСС, третий санкционный пакет разрабатывают уже сейчас, ввести его смогут довольно быстро. При этом неясно, работают ли введенные ранее санкции ЕС в отношении отдельных белорусских чиновников.
«Внешнеполитическая служба ЕС должна получать информацию о замораживании активов. Однако решения об их замораживании - это компетенция властей отдельных государств ЕС. После заморозки активов они предоставят информацию [Брюсселю]. Однако передача информации о заморозке активов не происходит в реальном времени, это длительный процесс», - сказал источник, отметив, что ЕС уверен в действенности санкций.
Напомним, что санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Второй пакет санкций был принят 6 ноября. Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.
10:25 05/12/2020
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