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Генсеком ОБСЕ впервые в истории стала женщина

Хельга Шмид, которая с сентября 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних действий, станет первой женщиной на этом посту.

Шмид стала первой женщиной во главе секретариата ОБСЕ \ фото REUTERS

Немецкая дипломатка Хельга Шмид назначена новым генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Читайте такжеНовым генсеком ОБСЕ станет немецкий дипломатОб этом сообщило в Twitter представительство Германии в ОБСЕ. "Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдрахманова верховным комиссаром по вопросам национальных меньшинств и Терезу Рибейру представителем по вопросам свободы СМИ", - говорится в заявлении, передает 112.ua.

Кто такая Хельга Шмид

Хельга Шмид, которая с сентября 2016 года занимает должность генерального секретаря Европейской службы внешних действий, станет первой женщиной на этом посту. Ее прошлый пост делал ее фактически "номером два" в дипломатии ЕС после верховного представителя Жозепа Борреля.

Шмид была заместителем генсека и политическим директором службы с 2011 года. Она сыграла важную роль со стороны ЕС в внутриукраинских переговорах во время событий Революции достоинства, а также во время конфликта с Россией в 2014 году.
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